Smog : confusion sur les recommandations à suivre

Même si la qualité de l’air était meilleure lundi qu’elle ne l’était dimanche, Québec se retrouvait dans le top cinq des villes canadiennes avec la plus grande pollution aérienne, selon le site spécialisé IQAir, à 13 h 40.

Émily Goupil, une mère de famille de Lévis, a décidé de garder ses enfants de 1 et 4 ans à la maison lundi plutôt que de les envoyer à la garderie.

La région de Québec continuait d'être affecté lundi par la fumée des feux de forêt au nord de la province. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Elle affirme que les responsables du service de garde semblaient ignorer que les autorités sanitaires déconseillaient de laisser les jeunes jouer intensément à l'extérieur pendant des périodes prolongées en raison du smog.

Quand on a appelé ce matin le service de garde, les enfants étaient dehors, on m’a dit qu’il n’y avait pas eu d’avis pour les services de garde, mais je sais qu’il y en a eu un pour les camps de jour , déplore-t-elle. Ce sont des groupes à risque, c’est important que la communication se fasse.

En présence de smog ou d'une mauvaise qualité de l'air, les activités intérieures sont préconisées dans les camps de jours. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

En matinée, l’indice de qualité de l’air publié par le ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs faisait état d’un niveau de particules fines dépassait 75 microgrammes par mètre cube (µg/m3). La qualité de l’air est considérée comme mauvaise lorsque le niveau de particules fines dépasse 50 µg/m3.

Une mauvaise qualité de l'air est associée à une augmentation des problèmes de santé, en particulier chez les personnes vulnérables ou aux prises avec des problèmes respiratoires.

Le smog brouillait le ciel dimanche à Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Dans les dernières 24 heures, c'est 80 microgrammes par mètre cube de particules fines. Ce qu'on viserait pour la santé, c'est 15 , relate Philippe Robert, médecin-conseil en santé publique au Centre universitaire intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale nationale. Il y avait deux fois moins de particules fines à Québec qu'à Montréal. Ça montre à quel point ça varie en fonction de la météo, des vents.

Sortir ou pas?

Le CIUSSS a émis des recommandations dimanche, encourageant notamment la population à éviter les activités physiques intenses extérieures et à plus rester à l’intérieur avec les fenêtres fermées.

Ce n'est pas le temps de faire un marathon par exemple. Particulièrement pour les personnes qui sont plus vulnérables aux effets de la mauvaise qualité de l'air, donc on parle des bébés, de très jeunes enfants, des personnes plus âgées et des gens qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires, comme de l'asthme , indique Philippe Robert.

Dr Philippe Robert, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive dans l’équipe Santé et environnement de la direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Dans le contexte, la Ville de Québec a recommandé aux équipes d’animation des camps de jour de faire comme si c’était une journée de pluie abondante pour qu’ils réduisent les activités extérieures. Ce qui n’est pas possible pour tous les camps, qui ne disposent pas d'installations adéquates.

On va rapetisser les activités. Il ne faut pas faire de gros sports intenses, on a coupé les programmations à ce niveau-là , soutient Gabriel Bigaouette, directeur général des Camps Odyssée, qui opère des camps de jours et des camps de vacances.

Certains parents, comme Émily Goupil, ont décidé de garder leurs enfants chez eux. On a vu l'avertissement de smog d’Environnement Canada. On a pris ça au sérieux , relate-t-elle. La mère de famille aimerait que les autorités sanitaires communiquent mieux avec le réseau des CPE et des garderies.

Les piscines extérieures et les jeux d’eau municipaux, eux, sont demeurés ouverts selon les horaires en vigueur.

Comment se protéger?

La Ville de Québec invite ses employés qui travaillent à l’extérieur à faire preuve de vigilance. Philippe Robert mentionne que les travailleurs peuvent porter un masque N95 au besoin, comme le recommande le CNESST, s'ils ont à rester pour des périodes prolongées à l’extérieur.

Les masques N95 ont aussi servi pendant la pandémie. Photo : Radio-Canada

Malgré les deux journées de smog, le CHU de Québec-Université Laval n’a pas enregistré de hausse significative de consultations aux urgences pour des problèmes respiratoires qui seraient liés à la piètre qualité de l’air.

Hier, il n’y a pas eu d'augmentation des appels à Info-Santé. Quand c'est seulement 24 ou 48 heures, on ne s'attend pas à des augmentations importantes , rapporte Philippe Robert.

L’avertissement de smog a été levé à 12 h 45 par Environnement Canada.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette et Camille Carpentier