Québec ignore le nombre de terres agricoles achetées par des spéculateurs

On voit arriver des entreprises qui veulent acheter des terres sur le côté spéculatif et non sur le côté productif pour faire de l'agriculture , s'inquiétait le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) Martin Caron, le 21 juin, lors de l'annonce d'une grande consultation publique sur la protection du territoire agricole.

Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) Martin Damphousse constate, lui aussi, dans sa ville de Varennes, que de plus en plus de propriétaires de terres agricoles ne sont pas agriculteurs .

« Dans certains cas, ces propriétaires terriens n'acceptent plus de louer leurs terres, comme ils le faisaient anciennement, à nos agriculteurs pour leur permettre de cultiver. Ils laissent ces terres-là en friche, en espérant un jour une forme de dézonage, qui n'est pas acceptable. » — Une citation de Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes, le 21 juin.

On sait que le prix des terres agricoles du Québec augmente sans cesse : + 10 % en 2021, + 11 % en 2022. Les spéculateurs sont-ils en cause? Toute sorte de monde achète des terres agricoles , constate le ministre Lamontagne. Il entend bien les échos du terrain, mais il lui manque les données pour avoir un portrait de la situation.

« La question de la propriété du territoire agricole est une très grande préoccupation. » — Une citation de André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le 21 juin.

En septembre, le gouvernement Québec lancera une consultation publique spécifiquement sur l'enjeu de la propriété agricole. Entre-temps, une étude a été commandée à l'Université Laval pour identifier les facteurs responsables de la hausse de la valeur des terres.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation, André Lamontagne. Photo : Radio-Canada

Le Parti québécois a aussi demandé au ministère de rendre publique une carte qui nous indiquerait quelles sont les terres qui sont propriétés de tiers ni dans le monde agricole ni apparenté . Le ministre ne s'est pas opposé à l'idée.

Un registre des transactions foncières agricoles envisagé

Combien de terres ont été achetées par des Québécois qui investissent depuis leur bureau, sans jamais enfiler de bottes de travail pour aller à la ferme? Même la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ne collecte pas ces données et n'a pas de vision sur le phénomène.

Connaître l'identité des propriétaires et l'utilisation que ces propriétaires-là font de leurs terres, ce serait certainement facilitant pour avoir une bonne compréhension de ce qui se fait sur la zone agricole , reconnaît le président de la CPTAQ, Stéphane Labrie, à l'occasion d'une rare entrevue, accordée à Radio-Canada au mois de juin.

« Nous, au niveau de nos fonctions en surveillance du territoire, ça faciliterait notre travail aussi, mais la loi n'est pas prévue de cette façon-là. Ça prendrait des modifications législatives. » — Une citation de Stéphane Labrie, président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Stéphane Labrie, président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aimerait connaître l'utilisation que font ces nouveaux propriétaires des terres. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Pour le moment, les seules transactions qui sont étudiées par la CPTAQ sont celles impliquant un morcellement des terres ou celles faites par des non-résidents du Québec. Mais si un résident québécois désire acheter une terre dans sa totalité, ça n'arrive pas à ses oreilles.

C'est jamais venu à la Commission, parce que la Commission n'a pas la juridiction d'autoriser ou de refuser une telle transaction , explique Stéphane Labrie.

Une tendance à 50 %, selon l'UPA, mais le chiffre est contesté

Selon l'Union des producteurs agricoles, qui a analysé les transactions foncières dans la zone agricole, en 2022, la moitié des acquisitions ont été faites par des non-agriculteurs, alors que c'était 12 % en 2012.

L'UPA dénonce une intrusion non agricole en zone verte qui a des conséquences tant sur la valeur des terres, qui continue de grimper en flèche, que sur leur disponibilité pour les agricultrices, les agriculteurs et la relève .

Martin Caron est le président général de l'Union des producteurs agricoles. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Le portrait dressé par l'UPA est toutefois nuancé par le ministre de l'Agriculture et par le président de la CPTAQ.

André Lamontagne rappelle que 64 % de la zone agricole du Québec est constituée de petits lots (moins de 4 hectares), ce qui fait en sorte qu' on peut avoir un nombre très élevé de transactions, mais qui ne sont pas nécessairement sur des propriétés de production agricole .

Selon le ministre, c'est surtout ça qu'on trouve derrière le chiffre de 50 % de l'UPA : des maisons en zone agricole qui se vendent avec leur terrain.

« 80 % des transactions qui ont généré ces augmentations de valeur là, entendons-nous, c'est des producteurs qui se vendent entre eux des terres. Alors, c'est les premiers, là, qui contribuent, si on veut, à l'augmentation de la valeur des terres. » — Une citation de André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

Le président de la CPTAQ appelle aussi à la prudence face au chiffre de 50 %. Stéphane Labrie explique que des compagnies à numéro qui achètent des terres sont parfois détenues par des producteurs agricoles eux-mêmes.

On voit de plus en plus des exploitations agricoles qui ont segmenté la détention des actifs et leurs activités par différentes entités, pour des raisons fiscales, etc. , ajoute-t-il.

Aussi, des propriétaires non agriculteurs continuent de louer leurs terres à des producteurs agricoles, donc, du point de vue de la Commission, il se fait encore demain matin sur cette terre-là de l'agriculture par un agriculteur locataire plutôt qu'un agriculteur propriétaire , dit Stéphane Labrie.

Mais on ignore l'intention des propriétaires à plus long terme.

Des solutions proposées

Le président de l'UPA rappelle que certains pays obligent les propriétaires de terres agricoles à les faire cultiver. Aussi, il aimerait une loi anti-spéculation agricole comme en Saskatchewan, où ceux qui achètent les terres doivent être ceux qui vont y produire, y travailler .

Le Parti québécois propose de légiférer afin de limiter la superficie que pourrait détenir un non-agriculteur et d'instaurer de sévères pénalités aux spéculateurs qui n’exploitent pas les terres qu’ils viennent d’acquérir .

Québec solidaire a aussi proposé de créer des fiducies foncières agricoles pour retirer certaines terres du marché spéculatif et les réserver à l'usage agricole.

Quand au Parti libéral, il propose de « Réglementer l’acquisition de terres agricoles par des personnes qui n’ont pas l’intention de pratiquer l’agriculture sur des terres à fort potentiel agronomique », et évoque même une interdiction.