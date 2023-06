Faisant le bilan de l'assemblée générale de l’organisme tenue en fin de semaine, il affirme que le plan stratégique validé en novembre dernier prévoit le recrutement de bénévoles afin de pallier cette difficulté.

Si une famille vient avec une dizaine de personnes, ils ont besoin de plus que l’accompagnement "normal", il faut les accompagner en fin de semaine, le soir. Nous n'avons pas assez de ressources humaines pour les aider. Donc si on a une dizaine ou vingt familles qui viennent, les ressources manquent , explique Jean Népo Murwanashyaka, en entrevue dimanche.

Malgré tout, M. Murwanashyaka souligne que l'association a pu mener de nombreuses activités. Il cite entre autres la célébration du Mois de l'histoire des Noirs, leur activité phare, dit-il, mais aussi un gala culturel africain.

Pour l'année financière en cours, outre ses activités traditionnelles, l’organisme se donne pour objectif d’aider les jeunes africains francophones à s'intégrer convenablement dans la province, en dépit de la barrière linguistique, qui n'est pas négligeable, selon Jean Népo Murwanashyaka.

Cet été, nous organisons un camp éducatif, notre objectif est que les jeunes puissent bien s’intégrer dans la communauté fransaskoise et africaine , dit-il.

Un bilan financier stable

Selon ses plus récents états financiers, la CAFS a mobilisé plus de 250 000 $ en 2023, contre plus de 313 000 $ en 2022.

Ces fonds proviennent principalement des subventions fédérales, du gouvernement provincial et des cotisations des membres, selon le rapport financier de l'organisation  (Nouvelle fenêtre) en date du 31 mars 2023.

Cependant, Jean Népo Murwanashyaka a bon espoir pour la suite. L'association se porte bien, nous n'avons pas de déficit, on a un léger surplus d'environ 5000 $ , se réjouit-il.

Pour l'année en cours, la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan prévoit de mobiliser encore plus de ressources pour financer ses activités.

Les membres demandent de plus en plus qu'on puisse diversifier nos sources de financement afin de pouvoir mener à bien nos activités. Il y a une forte demande de nos services un peu partout dans la province , indique Jean Népo Murwanashyaka.

Avec les informations de Danielle Dutrisac