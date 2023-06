Réouverture de la route 11 entre Hearst et Kapuskasing après une opération policière

L'opération avait freiné la circulation de Kapuskasing jusqu'à Hearst pendant plus de deux heures.

Dans un bref message publié sur les réseaux sociaux peu après 13 h, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) avait indiqué qu'il y avait une importante présence policière sur la route 11 dans le secteur de Val Rita.

Moins d'une heure plus tard, les autorités affirment que la situation a été maîtrisée et qu'il n'y a plus de menace à la sécurité du public.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La municipalité de Val Rita-Harty a également avisé que les routes secondaires menant vers la route 11 peuvent maintenant être utilisées en toute sécurité.

Elles étaient restreintes à la circulation locale lors de l'opération policière.

Des mises à jour seront partagées lorsque nécessaire , a indiqué la PPO .

Radio-Canada n'a pas été en mesure d'obtenir plus de détails.