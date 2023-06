Les Flames pourraient voler le spectacle à Nashville

Les Flames devraient parler à cinq reprises lors du repêchage amateur qui aura lieu mercredi et jeudi à Nashville.

Calgary n’a plus de choix de troisième tour (envoyé à Seattle contre Calle Jarnkrok en 2022) et plus de choix de cinquième tour (envoyé à Montréal dans l’échange qui a permis l’acquisition de Tyler Toffoli).

Même s’ils ne seront pas ceux qui parleront le plus souvent au repêchage, les Flames pourraient voler le spectacle en procédant à quelques échanges importants durant le repêchage.

L’ex-directeur général, Brad Treliving, n’avait pas peur de bouger lors du repêchage.

En 2015, il avait fait l’acquisition du défenseur Dougie Hamilton en retour de trois choix; en 2016, il avait mis la main sur le gardien Brian Elliott contre deux choix; en 2017, il a envoyé trois choix aux Islanders en échange de Travis Hamonic; puis en 2018, il envoyait Dougie Hamilton, Adam Fox et Micheal Ferland aux Hurricanes pour faire l'acquisition d'Elias Lindholm et de Noah Hanifin.

Est-ce que le successeur de Treliving, Craig Conroy, sera aussi audacieux que son ancien patron?

Plusieurs sources ont dévoilé la semaine dernière qu’au moins quatre joueurs qui seront autonomes sans compensation à la fin de la prochaine saison n’avaient pas l’intention de signer de nouvelles ententes avec les Flames.

Il s’agirait des attaquants Elias Lindholm, Mikael Backlund, Tyler Toffoli et du défenseur Noah Hanifin.

Si ces joueurs ont vraiment laissé entendre au patron des Flames qu’ils ne comptaient pas être de retour à Calgary à la fin de leur contrat, celui-ci a tout intérêt à les échanger le plus rapidement possible.

À la fin de la saison 2021-2022, l’attaquant Matthew Tkachuk avait signifié au DG qu’il ne signerait pas de nouveau contrat, Treliving l’avait alors échangé aux Panthers en retour notamment de Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar et d’un choix de premier tour.

Neuf jours auparavant, les Flames avaient perdu les services de l’attaquant Johnny Gaudreau sans rien obtenir en retour, une situation que l’équipe et ses supporteurs, ne veulent pas revivre.

S’il ne reçoit pas d’offres satisfaisantes, Craig Conroy a toujours le loisir d’attendre un peu avant d’échanger ces joueurs, mais avoir un ou des joueurs dans le vestiaire qui ne veulent pas vraiment être là peut être néfaste pour une formation.

Du lot, Elias Lindholm est celui qui a la plus grande valeur. En cinq saisons avec les Flames, l’attaquant de 28 ans a inscrit 139 buts et ajouté 186 aides, pour 325 points en 369 matchs. Son salaire pour la prochaine saison est de 4 850 000 $.

Tyler Toffoli, de son côté, vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec 34 buts et 39 aides en 82 rencontres. Son salaire actuel est de 4 250 000 $.

Mikael Backlund est le joueur qui porte les couleurs des Flames depuis le plus d’années. Repêché par l’équipe au premier tour en 2007, il a disputé 908 parties avec l’équipe et récolté 431 points.

Le défenseur Noah Hanifin a connu ses deux meilleures campagnes dans la LNH au cours des deux dernières années. En 2021-2022, il a marqué 10 buts et amassé 48 points. La saison dernière, il a touché la cible à 7 reprises et accumulé 38 points.

Place à la jeunesse

Le départ d’un ou de quelques-uns de ces joueurs permettrait aux Flames de laisser plus de place à leurs jeunes joueurs, une volonté signifiée tant par le directeur général que par le nouvel entraîneur-chef, Ryan Huska.

Jakob Pelletier devrait jouer un rôle important avec les Flames la saison prochaine. Photo : Reuters / Sergei Belski

Des joueurs comme Jakob Pelletier, Matt Coronato, Walker Duehr et Connor Zary pourraient être appelés à jouer un plus grand rôle rapidement au sein de la formation des Flames.

Craig Conroy doit aussi trouver une façon de faire de la place au jeune gardien Dustin Wolf, qui vient de remporter deux fois le titre de meilleur gardien de la Ligue américaine de hockey.

Le gardien de 22 ans est prêt à faire le saut dans la LNH , ce qui signifie que les Flames devront tenter de trouver preneur pour le gardien Dan Vladar, qui vient de passer deux saisons avec l’équipe.

Le repêchage amateur se déroulera mercredi et jeudi, les Flames parleront aux 16e, 48e, 112e, 176e et 208e rangs.