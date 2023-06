Une édition record pour la Randonnée Vélo-Vallée

Non seulement l’événement caritatif a récolté son plus gros pactole, mais il a aussi attiré 102 cyclistes, un autre sommet.

On a vraiment dépassé notre objectif de 70 000 $ établi au départ. On en est très content , souligne le coordonnateur du comité organisateur de la Randonnée Vélo-Vallée et directeur général bénévole de la Corporation Véloroute des Baleines, Denis Villeneuve.

Une portion de ces fonds (60 %) serviront à la réfection des salles de bain réservées aux résidents de la maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux. L’autre partie (40 %) sera versée à la Corporation Véloroute des Baleines qui se charge du développement de la Route verte cyclable entre Tadoussac et Kegaska.

« Pour les deux organismes, c’est très significatif comme récolte de fonds. » — Une citation de Denis Villeneuve, coordonnateur du comité organisateur de la Randonnée Vélo-Vallée

Le coordonnateur de la Randonnée Vélo-Vallée, Denis Villeneuve. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Une cause qui tient à cœur

La popularité de la Randonnée Vélo-Vallée augmente d’année en année. Le nombre de cyclistes a doublé depuis la première randonnée en 2016. Une croissance à l’image de l’attachement des participants à la mission de la maison La Vallée des Roseaux, selon Denis Villeneuve.

On a une petite pratique lors de la Randonnée Vélo-Vallée. On offre aux participants un bracelet avec le sigle de la Randonnée et ils peuvent y faire inscrire le nom d’une personne décédée pour laquelle ils veulent porter leur défi , explique-t-il

« C’est un moment très touchant le matin. » — Une citation de Denis Villeneuve, coordonnateur du comité organisateur de la Randonnée Vélo-Vallée

Il souligne également que la plupart des cyclistes connaissent de près ou de loin une personne ayant bénéficié des services de la maison La Vallée des Roseaux. C’est sûr que la cause de la Vallée des Roseaux tient beaucoup à cœur dans la région , ajoute-t-il.

La qualité de l’air au rendez-vous

Les avertissements de mauvaise qualité de l’air en vigueur durant la fin de semaine ont tenu sur un pied d’alerte les organisateurs.

On a finalement eu une température et de l’air suffisamment pur pour pouvoir tenir la randonnée. On était en contact avec la [Direction de la] santé publique de la Côte-Nord et on a eu le ok le matin même pour aller de l’avant avec l’activité , indique Denis Villeneuve.

Des départs ont eu lieu de Forestville, Portneuf-sur-Mer et Longue-Rive en matinée. Les cyclistes ont parcouru entre 100 et 130 km pour rejoindre la maison La Vallée des Roseaux à Baie-Comeau.

Quelques participants sont venus de loin pour prendre part à l’événement. Montréal, Québec et même l’Outaouais étaient représentés au sein des pelotons.