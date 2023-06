La plateforme Clic Santé maintenant disponible dans la région pour la vaccination

Les adultes, les femmes enceintes et les étudiants en santé peuvent maintenant se rendre sur Clic Santé, ce site web développé par l’entreprise almatoise Trimoz Technologies devenu populaire durant la pandémie, afin de recevoir une dose de vaccin ou de mettre à jour leur carnet de vaccination. Les parents sont également à même de réserver une séance pour leur bambin.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) régional en a fait l’annonce mercredi par le biais d’un communiqué, dans lequel il affirmait que cette nouvelle méthode, plus rapide et plus fluide, devrait faciliter la prise de rendez-vous.

Le CIUSSS indique également que ce changement n’aura aucune conséquence pour les citoyens qui ont déjà un rendez-vous au calendrier. Les séances de vaccination déjà planifiées seront automatiquement transférées sur Clic Santé et une notification leur sera envoyée par courriel.

Pour toutes questions, les Saguenéens peuvent composer le 1 833 681-0870.