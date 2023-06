Une équipe de chercheurs au large de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, a été témoin d’une bataille entre cinq crabes royaux et une pieuvre qui tentait de protéger ses œufs.

Cet événement magique s’est déroulé plus tôt ce mois-ci lors d’une expédition de deux semaines pour découvrir la biodiversité marine de la Colombie-Britannique organisée par des Premières Nations et Pêches et Océans Canada.

D'après la biologiste marine Cherisse Du Preez, l’équipe de chercheurs a observé ce combat sous l’eau à 50 kilomètres du port de la Première Nation des Hesquiaht, pendant deux heures. Les crabes essayaient d’avoir accès aux œufs en pinçant les tentacules de la pieuvre.

L'instinct maternel d'une maman pieuvre Photo : Installation submersible scientifique canadienne (CSSF)/Nicole Holman

La super maman pieuvre , surnommée par les chercheurs, ne s’est pas laissée faire. Elle a rétracté ses tentacules pour ensuite les relâcher et frapper les crabes , explique Cherisse Du Preez.

La biologiste ajoute que cette expérience va au-delà de la science et rejoint les expériences de vie des humains qui font tout pour protéger leurs jeunes. L'espèce graneledone boreopacifica est l’une de celles qui passent le plus de temps à protéger ses œufs.

La période de gestation n’est pas connue, mais selon des observations scientifiques, elle dure au moins 4 ans et demi, selon Cherisse Du Peez. La biologiste pense donc que les crabes ont dû estimer que la pieuvre était faible. N'ayant pas mangé depuis des années, la pieuvre avait l'air faible et pâle.

Avec les informations de Michelle Gomez