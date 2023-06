Un autobus d’époque revit dans les rues de Trois-Rivières

Des Trifluviens nostalgiques de grosses mécaniques du transport urbain ont entièrement rafistolé l'engin, un modèle New Look classique du constructeur GM 1982.

Le mécanicien à la retraite de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) Gaétan Leclerc est celui qui voit à ce que le moteur diésel deux temps, s'abreuvant de 55 litres de carburant aux 100 kilomètres, ronronne toujours bien.

Ceux qui ont restauré l'autobus ont poussé le souci du détail historique en allant jusqu'à rééditer les affiches publicitaires qui décoraient à l’époque les autobus de la CITF à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Pour respecter la réglementation des transports, l'autobus ne peut pas admettre de passagers à des fins lucratives. Les propriétaires l'utilisent pour le plaisir de le conduire et y accueillent des amis.

C’est plus de la balade de plaisir, on peut savourer le plaisir de conduire un véhicule sans les contraintes du temps, de l'horaire, des heures de pointe , explique le copropriétaire d’Autobus New Look et chauffeur à la STTR , Jean-Sébastien Marcotte.

L’autobus a aussi servi de décor pour une scène du film Une femme d’exception qui se déroulait à New York.

Tenir en état de marche le vieil autobus, l'immatriculer, l'assurer et le remiser pour l'hiver est dispendieux, mais pour ces passionnés, c’est un moindre coût à payer pour un divertissement qui n’a pas de prix.

D’après le reportage de Louis Cloutier