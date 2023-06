À Saint-Jean de Terre-Neuve, la municipalité installera une clôture sur le site d’une scène de spectacle située sur la rue George, où des sans-abris se rassemblent souvent pour se protéger des éléments et y dormir la nuit.

Le maire Danny Breen indique que la décision a été prise pour des raisons de sécurité et non pour déplacer volontairement les itinérants.

Le maire de Saint-Jean, Danny Breen, estime qu'il est nécessaire de construire une clôture pour empêcher l'accès à la scène pour des raisons de sécurité. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les gens peuvent tomber de la scène, ce qui causerait des blessures. Nous avons également eu des gens qui sont rentrés à l’intérieur du local technique à plusieurs reprises et il s'agit évidemment d'une situation très grave , explique le maire.

Pour Cyril Tobin, directeur général du Réseau de logement et d'aide aux sans-abris de Terre-Neuve et du Labrador, cette décision est décevante et réactionnaire.

Nous pensons que cela marginalise encore plus une population qui est déjà très vulnérable. Et ce n’est pas une réponse au problème d’itinérance et de logement , poursuit-il.

Le directeur général estime que la construction de cette clôture ne s’attaque pas aux racines du problème mais qu’elle contribue plutôt à cacher les sans-abris.

La conseillère municipale, qui a voté contre la clôture, aurait aimé que la ville propose des solutions plus constructives que celle qui a été choisie. Photo : Sarah Blackmore / CBC / Sarah Blackmore

La conseillère municipale pour le centre-ville de Saint-Jean, Ophelia Ravencroft, a voté contre la clôture. Elle ne pense pas que ce soit la solution.

Elle estime que la ville doit investir dans des solutions positives, constructives comme construire des logements supplémentaires et améliorer les solutions qui existent déjà.

Le maire Danny Breen assure que la ville est très investie pour trouver des solutions en matière de logement. Elle loue actuellement 400 unités à loyers abordables.