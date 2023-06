La présidente par intérim, Cheryl MacDonald, assure que la pénurie n'a pas encore eu d'incidence sur les services d'urgence.

Mais elle ajoute que les travailleurs en place renoncent à du temps en famille pour couvrir des quarts de travail supplémentaires et ils sont de plus en plus tendus.

Avec si peu de personnel, il y a toujours une possibilité de danger , dit-elle. Ça ne s’est pas rendu à ça à cause des incroyables travailleurs qui sont là.

Cheryl MacDonald dit que la municipalité mérite d'être félicitée pour tous ses efforts et ses récents succès à trouver plus de travailleurs.

Nous sommes toujours à court de personnel , admet-elle. C'est pour ça que les embauches continuent.

Le syndicat a failli déclencher une grève l'an dernier, en partie à cause de cette pénurie de personnel au centre d'appels 911.

La Municipalité a mené une campagne publicitaire pour des postes à temps partiel, mais sans succès.

Le directeur général adjoint John MacKinnon rapporte que des candidats potentiels sont disponibles, mais qu'ils avaient besoin de plus d'incitations.

John MacKinnon, directeur général adjoint de la Municipalité régionale du Cap-Breton Photo : CBC/Tom Ayers

En modifiant l'affectation pour en faire un poste à temps plein, nous obtenons un nombre beaucoup plus important de candidats qui postulent , dit-il.

La municipalité régionale du Cap-Breton compte deux nouveaux répartiteurs en formation et six autres qui franchissent les dernières étapes avant l'embauche.

16 autres candidats sont en entrevue, mais la municipalité souhaite encore que d’autres personnes postulent, car c'est un processus rigoureux et tout le monde n'est pas fait pour être un opérateur du 911.

Nous avons beaucoup de candidats, mais ça prend un certain temps pour passer par le processus et ils font des tests et ainsi de suite, donc nous ne savons pas combien pourront être embauchés à la fin du processus , dit-il. Plus nous pouvons avoir de gens intéressés, mieux c'est.