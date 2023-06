Stéphane Julien joint le club-école des Red Wings

La nouvelle a été annoncée dans un communiqué de presse de l'équipe de Grands Rapids, au Michigan. Stéphane a insufflé une culture gagnante à Sherbrooke dans la LHJMQ [Ligue de hockey junior majeur du Québec] pendant plus d'une décennie derrière le banc et a une feuille de route impressionnante dans le développement de jeunes joueurs, ce qui sera un atout majeur pour le personnel d'entraîneurs des Griffins , peut-on y lire.

Julien a passé 11 ans avec la formation sherbrookoise. Il avait annoncé vendredi qu'il souhaitait relever un nouveau défi dans la Ligue américaine de hockey. Le président du club, Denis Bourque, s'était tout de même réjoui de la nouvelle. Stéphane, c'est notre pilier. […] C'est une perte, mais en même temps, on ne peut que se réjouir de ce qui lui arrive , avait-il dit.

De se retrouver avec les rênes d'une équipe de la Ligue américaine de hockey est une suite logique dans le parcours professionnel de Stéphane Julien. Rappelons qu'en plus d'être l'entraîneur et le directeur général du Phoenix, il s'est retrouvé aux commandes d'Équipe Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzky l'été dernier. Quelques mois plus tard, il s'était taillé une place comme entraîneur adjoint d'Équipe Canada pour le Championnat mondial junior.

Soulignons aussi que Julien a guidé le Phoenix vers une campagne de 105 points, dont 50 victoires, ce qui a permis à la formation de s'assurer du premier rang de l'Association de l'Ouest et de la troisième place au classement général. Il entraîne les oiseaux depuis 2015.

La première partie des Griffins aura lieu le 13 octobre prochain.

Plus de détails à venir.