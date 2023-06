L’endroit semble avoir été déserté. Pas une âme en vue, à l’exception de quelques regards curieux qui apparaissent à travers les rideaux des fenêtres du foyer de soins de longue durée adjacent. L’hôpital de Minden ne respire plus, et voilà que les résidents cherchent à le réanimer.

L'urgence de Minden a fermé le 1er juin. La direction des services de santé régionaux a décidé de regrouper les ressources à l'hôpital de Haliburton. Photo : Radio-Canada

Officiellement, l'hôpital demeure en service, même si l'urgence a fermé ses portes le 1er juin. C’est le message que répètent la direction des services de santé régionaux et le gouvernement. En réalité, l’hôpital est une coquille vide. Un grand bâtiment où vous ne trouverez ni médecin ni infirmière.

Les bouleversements ont débuté à la fin avril à Minden. Par communiqué, on annonçait aux résidents la consolidation de leur urgence avec celle de Haliburton. La raison évoquée : la pénurie de personnel dans le réseau de la santé. Un défi de taille, particulièrement en région rurale.

Minden est au nord-est de Toronto. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Sans consultation et pratiquement sans préavis, les quelque 7000 citoyens se sont retrouvés privés de service d'urgence. En cas de problèmes graves et pressants, les soins les plus proches sont maintenant à 20 minutes au nord de la route 21. Un trajet dont la durée peut facilement gonfler avec les travaux routiers qui ralentissent les déplacements en été.

L'annonce de la fermeture imminente a aussitôt sonné le début de la résistance. Une imposante pétition continue de récolter les signatures à l’épicerie du village. Le nombre de signataires dépasse maintenant le nombre d'habitants. Impossible aussi de manquer les pancartes jaunes installées pour signaler l'appui au sauvetage de l'urgence . Elles sont partout.

Une pétition réclamant la réouverture de l’urgence de Minden continue de récolter des signatures. Jusqu'ici, plus de 17 000 personnes l'ont signée. Photo : Radio-Canada

Le constat est évident : la disparition d'un service essentiel a donné lieu à une mobilisation sans précédent à Minden.

Une arrière-pensée continuelle

Lauren Devolin vient d'accueillir son deuxième enfant : le petit Douglas, six mois. Sur le sentier riverain, avec son garçon qui somnole dans sa poussette, elle n'ose s'imaginer ce qui arriverait si son nouveau-né avait besoin d'une assistance médicale immédiate.

Lauren Devolin a habité à Minden la majorité de sa vie. Jamais elle n'aurait imagé que l'urgence locale puisse disparaître du jour au lendemain. Photo : Radio-Canada

J’espère qu’il n’y aura pas de mauvaises choses qui vont arriver à mes enfants, mais on ne sait jamais [ce qui nous attend] .

Lauren essaie d'évacuer tous les scénarios catastrophes qui lui traversent parfois l'esprit. Plus facile à dire qu’à faire pour la jeune maman, puisque c'est par césarienne d'urgence qu'elle a donné naissance à son garçon en décembre dernier. Un bébé prématuré, aujourd’hui en bonne santé.

Depuis l’annonce de la fermeture de l’urgence, son niveau d'anxiété a monté d’un cran.

J'étais choquée [de voir disparaître] le centre d'urgence qui a été ouvert toute ma vie. Je suis allée là-bas d'innombrables fois. Je suis triste. Je suis fâchée. Pourquoi?

Trois fois par semaine, Alain Aubry retrouve ses complices sur les courts de tennis de la ville. Alain est un retraité actif, qui a cependant connu des ennuis de santé dans les dernières années. Il porte aujourd'hui un stimulateur cardiaque et son médecin lui assure qu'il est comme neuf .

Reste que la fermeture de l'urgence lui trotte dans la tête. Le sentiment de sécurité qu’il avait depuis son arrivée à Minden s'est évaporé.

Alain Aubry s'est installé à Minden à la retraite, il y a 27 ans. Il s'oppose vivement à la fermeture, sans avertissement, de la salle d'urgence de l'hôpital local. Photo : Radio-Canada

J'ai dit à mon épouse : si j'ai une douleur à la poitrine, je prends une aspirine, on monte dans la voiture et on fait le trajet de 50 minutes pour aller à Bracebridge [...] Là, on sait qu'on va être bien traités , explique Alain. Il se dit que les urgences de Haliburton seront probablement encombrées et qu'il vaut de toute façon mieux aller vers un plus grand centre.

Après le match, Alain quitte le court, tout sourire. Le résultat lui importe peu. Il continue d’échanger avec ses amis retraités, rassemblés autour de tables de pique-nique. Quelques-uns portent fièrement le t-shirt Save Minden ER . L’ambiance est détendue, on entend quelques éclats de rire. Il fait visiblement bon vivre à Minden.

Pourtant, comme tout le monde, Alain craint que des accidents tournent au drame cet été.

En plus d'attirer les retraités, Minden, c'est le aussi le pays des chalets.

En l’absence d’une urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il croit que des patients en situation critique n’obtiendront pas les soins requis assez rapidement.

« Dans leur sagesse, ils ont décidé de fermer ça le 1er juin, juste quand notre population est à la veille de tripler. » — Une citation de Alain Aubry, résident de Minden depuis 27 ans

Mieux que rien

La mobilisation citoyenne des dernières semaines a déjà donné des résultats : le gouvernement provincial financera l’ouverture d’une clinique sans rendez-vous pour traiter les urgences mineures.

Les résidents refusent pourtant de parler de victoire. On qualifie plutôt l’arrivée prochaine de la clinique de pas dans la bonne direction , ou encore de solution temporaire .

Hors de question d’abandonner le combat pour la réouverture de l’urgence.

C'est un peu un bouche-trou , lance Alain Aubry. Ils ne pourront pas traiter des crises cardiaques et des choses qui menacent la vie. Comme lui, bien des résidents éprouvent un malaise avec cette solution de rechange.

« C'est pas deux infirmières dans une petite clinique ici qui vont pouvoir fournir. » — Une citation de Alain Aubry, résident de Minden depuis 27 ans

La nouvelle clinique s’installera dans les locaux de l'hôpital, dès le 30 juin. Ses heures d'ouverture seront limitées, mais la directrice Marina Hodson a bon espoir d’y offrir rapidement un service sept jours sur sept, une fois qu’elle aura recruté suffisamment de personnel.

Marina Hodson supervisera l'installation d'une nouvelle clinique qui pourra traiter les urgences mineures à compter du 30 juin. Des infirmières praticiennes recevront des patients dans les locaux vacants de l'hôpital de Minden, quelques heures par jour. Photo : Radio-Canada

C’est mieux que rien, mais nous aimerions tout de même voir l’urgence reprendre du service , estime pour sa part Peter Millard, qui, comme bien des gens de Minden, s’est installé dans la communauté à la retraite.

Aucun médecin ne travaillera à la nouvelle clinique. Des infirmières praticiennes traiteront les patients et redirigeront les cas les plus graves vers l’hôpital de Haliburton.

C’est une solution à long terme, mais ce n’est pas la fin. C’est un point de départ , précise Marina Hodson. Elle aimerait pouvoir éventuellement embaucher des médecins pour qu'ils intègrent sa clinique de Minden.

Un exemple et non une exception

Minden est devenue le symbole de la crise dans le réseau de la santé en milieu rural. Les résidents en colère sont même débarqués à Queen’s Park pour interpeller directement les élus provinciaux.

La mobilisation citoyenne a fait grand bruit, mais d’autres petites communautés doivent aussi composer avec des interruptions de services dans les urgences de leur région, faute de personnel.

Les urgences de Port Colborne et de Fort Erie dans le Niagara ont déjà prévenu que leurs services ne seraient pas offerts en continu cet été. À Chesley, les résidents doivent aussi composer avec des fermetures temporaires depuis l’an dernier.

L'hôpital de Chesley est aux prises avec une pénurie d'infirmières. Photo : Google Maps/Foteh Sharipov

Malgré tout le charme que ces petites communautés possèdent, sans urgence, leur attractivité et leur santé économique en prennent un coup. Il y a beaucoup de problèmes pour trouver des personnes pour travailler [ici] et pour qu'elles restent , concède Lauren Devolin.

Les municipalités comme Minden devront-elles commencer à jouer à la petite séduction pour convaincre des professionnels de la santé de s’y installer?