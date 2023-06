L'Association note que les pharmaciens ontariens ont offert plus de 244 000 consultations (205 000 prescriptions) au cours des six derniers mois pour 13 maux courants actuellement admissibles.

Les affectations les plus traitées en pharmacie jusqu’à maintenant sont les infections urinaires, les conjonctivites et les feux sauvages.

13 maux traitables par le pharmacien Les pharmaciens ontariens sont autorisés depuis le 1er janvier à prescrire des médicaments relativement aux affections suivantes : Fièvre des foins; muguet buccal; conjonctivite; dermatites; crampes menstruelles; reflux acide; hémorroïdes; feux sauvages; impétigo; piqûres d’insectes et urticaire; piqûres de tiques; entorses et foulures; infections urinaires

Six autres maux doivent être ajoutés à la liste cet automne, soit l’acné légère, l’érythème fessier, les infections à levures, les vers intestinaux, les ulcères buccaux et les nausées liées à la grossesse.

Nous croyons que les contraceptifs oraux devraient faire partie de cette liste bonifiée , affirme Justin Bates, PDG de l’Association des pharmaciens de l’Ontario.

Le pharmacien torontois Alexander Mihaila raconte qu'il a traité plusieurs patients depuis le lancement du programme optionnel le 1er janvier, que ce soit pour des infections urinaires ou les hémorroïdes. Il se dit à l'aise avec l'ajout de la pilule contraceptive, notamment.

« On est capables de sauver encore une fois de l'argent au système de santé. Notre formation nous permet [de faire de telles consultations]. » — Une citation de Alexander Mihaila, pharmacien-propriétaire, Mister Pharmacist

Il reçoit 15 $ à 19 $ en honoraires du gouvernement par consultation, soit moins qu’une visite typique chez le docteur, sans parler du fait que nombre de patients n’ont pas de médecin de famille, dit-il.

Selon lui, la province devrait diffuser des publicités pour mieux faire connaître le programme.

Déjà le cas au Québec et en Alberta

Alexander Mihaila souligne que le Québec et l’Alberta en particulier sont plus avancés que l’Ontario en matière de pouvoirs accordés aux pharmaciens. Pour lui, il devrait y avoir plus d’uniformité au pays.

Au Québec, un pharmacien peut prescrire la pilule pour six mois et renouveler d'autres prescriptions  (Nouvelle fenêtre)  , alors que les pharmaciens autorisés en Alberta ont le pouvoir de prescrire une variété de médicaments, y compris la pilule, sans restriction de temps.

 , alors que les pharmaciens autorisés en Alberta ont le pouvoir de prescrire une variété de médicaments, y compris la pilule, sans restriction de temps. Les pharmaciens en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse peuvent aussi prescrire des contraceptifs oraux, ajoute l’Association canadienne des pharmaciens, qui réclame un élargissement du pouvoir de prescription de ses membres.

Le ministère ontarien de la Santé se contente de répondre que le gouvernement cherche à offrir aux Ontariens les soins dont ils ont besoin, plus près de chez eux .

Pour sa part, l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario dit qu’un groupe de travail doit présenter des recommandations à son conseil d’administration à l’automne quant à l’ajout possible d’affections. Un plan doit ensuite être soumis au gouvernement.

Katherine Rouleau, médecin de famille à Toronto, raconte en entrevue à l'émission Y a pas deux matins pareils que le programme a été très avantageux jusqu'à maintenant pour les centaines de milliers d'Ontariens qui n'ont pas de médecin de famille. En revanche, pour ceux qui en ont un, il peut se poser des problèmes de continuité de soins, dit-elle, entre le pharmacien et le médecin de famille dans certains cas.

Problème d’accessibilité, dit le NPD

France Gélinas, porte-parole du NPD en matière de santé, se plaint du nombre restreint de pharmacies participantes dans le Nord de l’Ontario et dans les secteurs ruraux, là où il est souvent particulièrement difficile d’avoir accès à des soins primaires, dit-elle.

Elle raconte que les pharmaciens doivent remplir un formulaire de 9 à 12 pages pour chaque prescription, ce qui constitue une barrière pour nombre de petites pharmacies indépendantes du Nord.

« Pour la plupart des gens que je représente, quand ils vont à leur pharmacie, la pharmacie n'est toujours pas en mesure d'offrir ce service-là. » — Une citation de France Gélinas, députée de Nickel Belt

Elle réclame un soutien gouvernemental aux petites pharmacies. Elle soutient par ailleurs que l’Ordre des pharmaciens devrait donner son aval à l'ajout de toute affectation au programme.

Mme Gélinas se dit inquiète du fait que le gouvernement Ford refuse de révéler le coût du nouveau service en pharmacie. Ça lève un drapeau rouge , dit-elle. On ne sait pas comment ça nous a coûté et on devrait le savoir.