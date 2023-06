Netflix se défait progressivement de l’abonnement de base

Le forfait de base de Netflix, qui permet aux internautes de regarder des séries télé et des films sur le site de divertissement pour 10 $/mois, a commencé à disparaître au Canada, selon ce qu’a annoncé la plateforme.

Il n’est déjà plus possible pour les adeptes de séries télé et de films qui avaient quitté le site de diffusion en continu de choisir cette formule pour leur nouvel abonnement, la moins chère sans publicité.

Seuls les gens qui ont déjà un abonnement actif peuvent encore sélectionner le forfait. L’entreprise prévoit toutefois le supprimer pour eux aussi, et ce, dans un avenir proche , selon un porte-parole du géant de la diffusion en continu.

Les personnes déjà abonnées conserveront leur forfait, tant qu’elles ne quitteront pas le service ou qu’elles n’opteront pas pour une autre formule.

Il ne reste plus que trois options pour les cinéphiles et téléphiles : l’abonnement avec publicité à 6 $/mois, l’abonnement standard à 16,50 $/mois (qui inclut deux appareils) ou encore l’abonnement premium à 21 $/mois (qualité d’image 4K et la possibilité d’ajouter deux membres hors foyer).

Ce changement intervient quelques mois après que Netflix a mis en place des mesures pour mettre fin au partage de mots de passe avec des personnes ne résidant pas sous le même toit.

Cette annonce avait suscité la grogne chez les internautes, en quête de solutions de rechange pour consommer du divertissement abordable dans un contexte inflationniste.