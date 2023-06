Le travail au sol se poursuit du côté des pompiers forestiers, mais la fumée affecte la visibilité des pilotes. La pluie devrait venir nous aider de ce côté-là dans les prochaines heures , affirme Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU .

Après une semaine difficile au cours de laquelle des incendies ont repris de la vigueur, la pluie viendra donner un coup de main aux équipes.

Évidemment, ce ne sera pas terminé après, parce que ce sont des feux de très, très grande intensité qui continuent à brûler dans le sol et qui pourraient être susceptibles de se réveiller rapidement avec une autre période de beau temps et de sécheresse. Malheureusement, le beau temps va quand même revenir assez rapidement après cette pluie , souligne Stéphane Caron.

La pluie est bienvenue dans les secteurs touchés par les feux de forêt et par la fumée. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

À Lebel-sur-Quévillon, il va y avoir quand même pas mal de pluie , signale Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Tout ça va venir aider à la situation. Ceci étant dit, la qualité de l’air est encore mauvaise. La pluie aide à venir nettoyer l’atmosphère, mais ce n’est pas le seul facteur , indique-t-il.

Le météorologue ajoute que la qualité de l’air demeurera mauvaise, puisque les vents du sud-est déplaceront le panache de fumée vers le nord-ouest de la province.

Un tel vent n'est pas idéal, selon le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière. Il espère de grandes quantités de pluie. Ce lundi, il a remercié les citoyens pour leur patience. Ceux-ci ont dû évacuer une deuxième fois la semaine dernière.

Ce n’est jamais arrivé que j’aie aussi hâte d’avoir de la pluie , a-t-il lancé, témoignant du même souffle une visibilité très réduite causée par la fumée des feux de forêt.

La population de Lebel-sur-Quévillon est accueillie au Centre multisport Fournier de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Matéo Garcia-Tremblay

Des gens de Lebel-sur-Quévillon évacués jeudi ont été accueillis à Val-d’Or. Une centaine d’entre eux reçoivent des repas et une trentaine de personnes dorment au Centre multisport Fournier.

On avait eu une bonne pratique avec la première évacuation de Lebel-sur-Quévillon et les communautés autochtones. On avait hébergé plus de 900 personnes à ce moment-là , explique Sophie Gareau, coordonnatrice des mesures d’urgence.

À l’émission Des matins en or, elle a parlé de personnes résilientes. Ce sont des gens privés de leur maison depuis plusieurs semaines. Il y a des familles, il y a des gens qui ont de jeunes enfants. Il faut les occuper, essayer de les divertir , fait remarquer Sophie Gareau.

Plusieurs s’inquiètent pour leur maison, leur intimité dans les ressources d’hébergement et leur salaire, puisqu’ils ne peuvent pas travailler.

La SOPFEU évalue la superficie du feu principal de Lebel-sur-Quévillon à 443 000 hectares.

Les secteurs les plus problématiques sont à Normétal (en Abitibi-Ouest), à Lebel-sur-Quévillon et à Chibougamau (dans le Nord-du-Québec) ainsi qu'à Micoua (au nord de Baie-Comeau).

Suivez l’évolution des feux de forêt au Canada  Des centaines de feux de forêt font rage dans plusieurs provinces du pays.

En Abitibi-Ouest, la localité de Valcanton a ordonné l'évacuation de Beaucanton, de Val-Paradis et du lac Pajegasque, vendredi dernier. La population a pu réintégrer ces secteurs dimanche en fin d’après-midi.

La même journée, le Québec s'est réveillé avec une qualité de l’air grandement diminuée et un paysage déstabilisant.

Départs et arrivées de pompiers

Des contingents de pompiers venus de l’Espagne et du Portugal doivent quitter la province la semaine prochaine. Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU, indique qu’ils ne seront pas remplacés rapidement.

Dans les prochains jours, il va y avoir une petite baisse momentanée du nombre de ressources qu’on est capables de mettre au sol à cause de ce renouvellement de l’aide qui va créer un petit creux , signale-t-il.

Des démarches sont en cours pour trouver d’autres aides de l’international.

La semaine dernière, la délégation de pompiers et spécialistes du Nouveau-Brunswick qui s’était déplacée en Abitibi-Ouest a passé le relais à la SOPFEU.