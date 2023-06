Subir le smog quand on est atteinte de fibrose kystique

La journée de dimanche, durant laquelle un épais voile de fumée a recouvert le Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été particulièrement éprouvante pour la citoyenne.

Hier, ça a été l’enfer. Je n’ai pas sorti de la journée, à part pour arroser mes plantes. Et encore là, ça m’a tout pris. J’ai été obligée de me pomper avant, après, et j’en ressens encore aujourd’hui , a raconté Julie Lapointe en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Samedi, la dame devait passer toute la fin de semaine en visite chez des amis à l’occasion de la Fête nationale du Québec, mais elle a dû quitter les célébrations durant la journée de samedi tant la qualité de l’air se dégradait rapidement.

« J’avais pu d’air. J’avais comme plus d’air qui passait. » — Une citation de Julie Lapointe, résidente du Lac-Saint-Jean atteinte de fibrose kystique

Qualité de l’air toujours mauvaise

Lundi matin, la qualité de l'air était toujours considérée comme mauvaise au Saguenay et au Lac-Saint-Jean en raison des feux de forêt, selon l'indice du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

La population en général ne devrait pas ressentir d'effets significatifs, peut-on lire dans la dernière mise à jour de l’outil gouvernemental. Toutefois, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de problèmes respiratoires ou cardiaques pourraient être touchées. Ainsi, il leur est recommandé de diminuer les activités physiques à l'extérieur.

Julie Lapointe ne prévoyait pas aller à l’extérieur lundi, même si le nuage de fumée qui recouvrait le Lac-Saint-Jean depuis quelques jours s’était partiellement dissipé. Je ne prendrai pas de chance , a-t-elle affirmé.

Fonctions pulmonaires réduites

La fibrose kystique est une maladie génétique portant atteinte aux systèmes respiratoire et digestif. Elle génère des sécrétions épaisses empêchant le bon fonctionnement des poumons et du pancréas.

De son côté, Julie Lapointe affirme disposer d’environ 30 % de ses fonctions pulmonaires. Elle a passé certains tests et est suivie de près par des médecins de Montréal qui doivent déterminer si son nom sera ajouté à la liste d’attente d’une greffe de poumon.

Selon l’Association pulmonaire du Québec, 1200 personnes souffrent de cette pathologie possiblement mortelle dans la province.