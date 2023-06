Le Toronto FC montre la porte à son entraîneur

Le Toronto FC sera piloté par un nouvel entraîneur-chef. Bob Bradley a payé pour le début de saison désastreux de l'équipe, lundi. Il a été relevé de ses fonctions tout comme son adjoint et directeur technique Mike Sorber.

La formation torontoise en a fait l'annonce lundi. Elle n'a gagné qu'un seul de ses 11 derniers matchs et se trouve à l'avant-dernier rang du classement de l'Association Est de la MLS .

Bob a été un professionnel dévoué pour le Toronto FC et nous le remercions pour sa passion et son travail acharné au cours de son mandat. Nous sommes tous déçus de ne pas avoir pu atteindre les résultats escomptés , a indiqué le président de l'équipe, Bill Manning, dans un communiqué.

Bradley avait été embauché le 24 novembre 2021 afin d'aider le Toronto FC à retrouver ses lettres de noblesse. L'équipe était en perdition après le départ de Greg Vanney, n'ayant plus accédé aux séries éliminatoires de la MLS ni même gagné le moindre trophée depuis 2020.

Au final, il a compilé un dossier de 14 victoires, 26 matchs et 19 défaites.

L'Américain, père du capitaine de l'équipe Michael Bradley, laisse toutefois derrière lui les bases d'un projet ambitieux, celui de la métamorphose de l'effectif en celui d'un grand club. Il a notamment ajouté les Italiens Federico Bernardeschi et Lorenzo Insigne, en plus de faire l'acquisition de Mark-Anthony Kaye et de prolonger le contrat de Jonathan Osorio.

L'ancien joueur du Toronto FC, Terry Dunfield, a été nommé entraîneur-chef par intérim de l'équipe.