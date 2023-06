Un habitant de Gilbert Plains poursuit en justice Soins communs, l'Office régional de la santé de Winnipeg, le Centre des sciences de la santé à Winnipeg et le Service d'incendie et de soins paramédicaux de la Ville. Il allègue que des retards de diagnostic ont entraîné la mort de sa femme, Elizabeth Wiwcharuk, 78 ans, en 2021.

Gilbert Plains est situé à 275 km au nord-ouest de Winnipeg.

Donald Wiwcharuk, qui est l'exécuteur testamentaire de son épouse, réclame des dommages en s'appuyant sur la Loi des accidents mortels, après la mort d'Elizabeth Wiwcharuk des suites d'un choc cardiogénique et d'une septicémie.

Donald Wiwchruk allègue que la mort de sa femme aurait pu être évitée, si elle avait reçu une intervention médicale cruciale à temps.

Elizabeth Wiwcharuk a attendu longtemps avant d’avoir une ambulance et quand elle est finalement arrivée à l'hôpital, le personnel médical n'a pas identifié et traité ses symptômes, alors qu'ils s'empiraient, selon son mari.

Jusqu'ici, aucune de ces allégations n'a été prouvée en Cour.

La chronologie

Elisabeth Wiwchruk est allée au Centre des Sciences et Santé de Winnipeg le 18 juin 2021 pour subir une endoscopie et une gastroscopie, car elle souffrait du syndrome del'œsophage de Barrett

Peu de temps après, cette dernière a commencé à se plaindre de douleurs graves sur le côté, affirmant qu’elle n'avait pas ressenti une douleur d'une telle gravité ni à cet endroit pour des interventions médicales similaires menées dans le passé.

Sa fille, Shonna Newmans l’avait accompagné ce jour-là. Elle a demandé que sa mère soit vue par une infirmière, mais cette dernière lui a demandé de consulter un médecin de famille.

Comme elle vivait dans une région rurale, il était difficile pour Elisabeth Wiwchruk d'aller voir un médecin, selon les documents déposés devant la Cour.

Peu de temps après, Elizabeth Wiwcharuk est allée à une clinique sans-rendez où on lui a prescrit des antibiotiques, mais son état de santé s'est empiré.

Shonna Newmans a contacté une infirmière de Health Links-Info Santé qui lui a conseillé d'amener sa mère aux urgences.

L’attente de l’ambulance

Selon Donald Wiwchruk, le répartiteur du Service d'incendie et de soins paramédicaux a jugé que l'appel initial de Mme Newmans n'était pas urgent et cette dernière n'a été prise au sérieux, qu'après un deuxième appel.

Après une attente de presque deux heures, Elizabeth Wiwcharuk est arrivée à l'hôpital le 19 juin aux environs de minuit.

Sa fille n'a pas pu l'accompagner dans l'ambulance ou d'aller à l'hôpital, en raison des mesures sanitaires qui étaient en vigueur à cette époque.

Shonna Newmans a eu de la difficulté à faire part de ses préoccupations aux professionnels de la santé quant aux interventions chirurgicales que sa mère avait subies la veille. Elle a tenté de contacter le Centre des sciences de la santé à Winnipeg à plusieurs reprises, mais une infirmière lui a dit qu' elle avait neuf patients avant elle et qu'elle n’avait pas pris le temps de l’écouter .

À 14 h 30 ce jour-là, Shonna Newmans a appris que sa mère allait être opérée d'urgence parce que son intestin s’était perforé la veille. Le chirurgien l'a informé un peu plus tard qu'il ne pouvait pas réparer la perforation et que sa mère devait reprendre des forces avant une autre opération, selon la plainte.

L'état d'Elizabeth Wiwchruk s'est empiré le matin du 20 juin et elle est décédée le même jour.

Sa perforation est passée inaperçue pendant plus de 12 heures, ce qui a eu des conséquences graves et irrévocables sur son état de santé général et a entraîné son décès , selon la plainte.

« Le manque de respect des défendeurs dans leurs mandats lui a provoqué un choc cardiogénique. Sa septicémie n'aurait pas eu lieu si les défendeurs n'avaient pas fait preuve de négligence et identifié l'aggravation de son état. » — Une citation de Extrait du document de la poursuite judiciaire

Soins communs et le Service d'incendie et de soins paramédicaux n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire.

L'avocat de Donald Wiwcharuk, Jesse Rock, a aussi refusé de livrer tout commentaire sur la poursuite judiciaire. CBC/Radio-Canada a tenté de rejoindre les responsables du Centre des sciences de la santé à Winnipeg, mais ces derniers n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Avec les informations de Rachel Ferstl