La conseillère municipale de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, dit être de plus en plus préoccupée par la sécurité dans son quartier.

Dimanche, en début d’après-midi, un homme menaçant d’un couteau a été abattu par la police d’Ottawa dans le secteur du marché By.

D’habitude, ça arrive à 3 h du matin, mais là, c’est arrivé à 14 h en plein jour , a-t-elle lancé en entrevue lundi matin.

Depuis quelques années, le marché By est la scène de nombreux crimes violents. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Selon Stéphanie Plante, il est grand temps que la Ville d’Ottawa fasse bouger les choses avec des gestes audacieux pour régler la crise du logement et celle des opioïdes. On sait que ce genre de situation n'arrive pas devant un logement supervisé, c'est toujours aux alentours des refuges , a-t-elle expliqué.

Rencontre avec le Comité des services communautaires

Mme Plante souhaite aborder ce problème lors de la prochaine réunion du Comité des services communautaires, mardi.

Elle insiste pour dire que la gestion des crises a assez duré. Il faut penser à des solutions avec l’aide des services sociaux et communautaires, pense-t-elle.