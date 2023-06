Le joueur de 20 ans est allé aux essais et a été sélectionné avant de déménager à Toronto en janvier pour commencer à s'entraîner pour les compétitions internationales.

Ça fait du bien , avoue Tynan Gannett. De nombreuses années ont été consacrées à cela, c'est très satisfaisant.

Tynan Gannett a joué au volleyball pour l’école secondaire Dartmouth High et le club de Volleyball de Dartmouth durant son adolescence. Il raconte qu’il a passé beaucoup de temps au centre d'entraînement sur la plage de Burnside. À Toronto, il s'entraîne désormais du lundi au vendredi deux fois par jour avec son équipe.

Tynan Gannett participe à plusieurs événements nationaux à travers le pays cet été, notamment à Toronto, Calgary et Vancouver, avant la compétition à Edmonton en juillet.

Il dit que les voyages font partie du travail, et c’est aussi sa dépense la plus importante, car les athlètes doivent payer leur voyage.

Je pige dans mes économies d'un emploi que j'avais à Dartmouth , explique-t-il. J'ai travaillé dans un club de tennis pendant cinq étés, et ici à Toronto je peux donner quelques cours ou travailler comme arbitre.

Mais, ce ne serait pas assez pour réaliser son rêve sans l'aide des gens chez lui. Plus tôt ce mois-ci, on lui a conseillé de lancer une campagne de sociofinancement pour aider à couvrir les coûts.

Tout le monde chez moi a été d'un grand soutien , dit-il. En plus de l'argent, je reçois des mots d'encouragement de tous mes amis. Tout le monde semble suivre ce que je fais, tous les tournois auxquels je joue. Donc c’est vraiment sympa et génial de voir et de se sentir soutenu.

Tynan Gannett, qui a grandi à Dartmouth, a été sélectionné pour l'équipe nationale NextGen de volleyball de plage en janvier. Photo : Len Wagg/Communications Nouvelle-Écosse

Son ancien entraîneur, Andrew Costa, dit que son succès est bien mérité.

La vérité c'est que Tynan a travaillé pour tout ce qu'il a obtenu , dit-il.

Andrew Costa se rappelle d’avoir vu le potentiel de Tynan Gannett dès le début, car il faisait preuve d'un haut niveau d'athlétisme et de coordination.

Il avait une bonne connaissance de base du volleyball en salle et semblait toujours relever le défi, qu'il s'agisse de jouer contre des adversaires plus forts que lui ou de lui demander de développer une nouvelle compétence , explique Andrew Costa. Il comprenait rapidement et il était toujours déterminé à maîtriser cette compétence.

Andrew Costa est extrêmement heureux et fier de Tynan Gannett et il dit que ce n'est que le début pour lui.

Il va être un modèle fantastique pour les futurs athlètes de volleyball de la Nouvelle-Écosse , assure-t-il. Je suis ravi de voir ce que cet été et les deux prochaines années lui apporteront alors qu’il représente la feuille d'érable.