Québec présente sa Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et son collègue de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, ont présenté lundi un plan de mise en œuvre de la nouvelle loi contenant 30 mesures et actions concrètes pour moderniser les pratiques en matière d’architecture et d’aménagement du territoire.

Le but recherché par Québec est d’offrir des milieux de vie encore plus complets, conviviaux et durables à tous les Québécois tout en tenant compte des nouveaux besoins et des défis auxquels fait face le Québec d’aujourd’hui.

Par exemple, les constructions situées en zones inondables, la densification des quartiers, la protection des milieux humides, la protection du patrimoine bâti, la mise en valeur des terres agricoles et des milieux naturels dans les futurs projets d’aménagement, etc.

Plan climat

Le plan de mise en œuvre prend également en compte les enjeux que représentent les changements climatiques sur l’aménagement du territoire. C'est pourquoi la politique comprend un plan climat que les municipalités devront adopter.

Dans les orientations, c’est la première mesure obligatoire si je peux dire, a expliqué la ministre Laforest. Il y a des montants pour prévoir, au niveau des municipalités et des régions, les changements climatiques. En même temps, au ministère des Affaires municipales, on a six programmes en plus qui concernent les changements climatiques.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, estime que cette politique est l’aboutissement de « grands travaux » menés avec les municipalités, la société civile et le gouvernement. Photo : Radio-Canada

« Il y a des enjeux qui nous interpellent. Les besoins des municipalités, des villages, des communautés évoluent. […] On doit évoluer avec nos territoires rapidement. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Sur la trentaine de mesures que Québec compte déployer pour y parvenir, on trouve quelques nouveautés comme l’instauration d’un système de monitorage qui doit permettre au gouvernement d’évaluer l’atteinte de ses objectifs en aménagement du territoire.

Il sera également possible de mesurer les résultats des décisions en aménagement. Ce système permettra d’ajuster au besoin le cadre d’aménagement pour en optimiser la performance pour ainsi mieux relever les défis sociétaux , explique-t-on dans un communiqué.

Des experts et chercheurs de cinq universités seront mis à contribution pour déterminer les nouvelles cibles en matière de monitorage, a ajouté la ministre Laforest.

La nouvelle politique accorde aussi davantage de place à l’aménagement du territoire dans l’étude des projets gouvernementaux afin que ceux-ci contribuent pleinement à la qualité et au dynamisme des milieux de vie .

« Il y a une démarche qui va privilégier une prise en compte optimale des projets gouvernementaux sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Architecture de qualité

Dans sa nouvelle politique, le gouvernement Legault entend également accorder une plus grande importance à la qualité de l’architecture. En créant un Bureau de la valorisation de l’architecture, on espère élever la qualité architecturale au Québec .

Ce nouveau bureau, qui agira surtout au niveau municipal, aura pour mission de rallier les acteurs du développement autour d’une architecture qui suscite l’adhésion de tous et qui représente un véritable élément de fierté .

On promet par ailleurs des modifications réglementaires qui favoriseront l’émergence d’une architecture innovante et créative, qui mise sur le savoir-faire et les talents .

À ces efforts de mise en valeur d’une architecture de qualité, Québec compte approfondir la connaissance du parc immobilier patrimonial québécois pour assurer un entretien et une gestion durable.

Côté argent, Québec consacre dès maintenant 84,3 millions de dollars, annoncés dans le budget 2023-2024, afin de :

Déployer le système de monitorage dans les MRC (17,4 millions $);

(17,4 millions $); Soutenir le milieu municipal pour mettre à jour les schémas d’aménagement et de développement des MRC (43,7 millions $);

(43,7 millions $); Soutenir la création de trames vertes et bleues (16,5 M$);

Créer le Bureau de la valorisation de l’architecture (6,7 M$).

Les 360,4 millions de dollars annoncés assureront le financement de la mise en œuvre de cette politique jusqu'en 2027, soit pour une période de quatre ans.

Consultations en cours

Afin de mieux arrimer sa nouvelle politique aux besoins des différentes régions et communautés, le gouvernement a entrepris en mai dernier des consultations dans la province sur le document préliminaire des orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui se dérouleront jusqu’au 31 août prochain.