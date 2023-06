Incendie dans le secteur Ascot de Sherbrooke

Le feu s'est déclaré vers 8 h 37, au sous-sol de l'immeuble de huit logements. À notre arrivée, il y avait une bonne présence de fumée sur les étages supérieurs et des flammes apparentes, indique le chef de division au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Martin Primeau.

Une troisième alarme a été déclenchée en raison des conditions climatiques chaudes et humides afin « d'augmenter les effectifs pour être certain que les gens puissent se ravitailler et s'abreuver ». Près de 25 pompiers étaient sur place.

Ce serait une batterie de vélo électrique qui aurait explosé.

À l'heure actuelle, l'incendie est maîtrisé.

Au total, 15 personnes ont été évacuées. Personne n'a été blessé.

Une enquête est en cours pour connaître les circonstances du brasier.