Les employés de la mine de diamants de Stornoway évacués

Ainsi, 232 travailleurs sont retournés à la maison. 36 personnes sont toujours sur le site pour la surveillance et l’entretien minimal des installations , a indiqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil le directeur des relations avec les communautés et des relations publiques de Stornoway Diamonds, Pierre Pelletier.

C’est afin de protéger la santé et la sécurité de la main-d'œuvre que la direction de la mine a procédé à l’évacuation. On surveillait évidemment la qualité de l’air avec les feux de forêt qui sont à proximité et qui sont répandus un peu partout dans la région et à proximité du site. [...] On avait noté une détérioration quand même importante de la qualité de l’air vendredi en raison du changement de direction des vents et du nuage de fumée que ça occasionnait , a-t-il expliqué.

De plus, un feu se trouvait vendredi à 200 kilomètres au sud de la mine. Il avait traversé la route. Ça entraînait des problèmes de qualité de l’air et de visibilité aussi. En perdant la route, en perdant la qualité de l’air [...], ça a fait pencher la décision , a ajouté Pierre Pelletier.

Ce dernier ignore quand les effectifs pourront retourner en poste. La situation sera réévaluée au courant de la semaine.

« On surveille la qualité de l’air, la direction des vents, la météo et tout ça. [...] Jusqu’à demain assurément, ça va rester comme ça » — Une citation de Pierre Pelletier, directeur des relations avec les communautés et des relations publiques de Stornoway Diamonds

Les installations de la mine ne sont toutefois pas menacées par les flammes pour l’instant.