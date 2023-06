Fin de la grève des chauffeurs d’autobus scolaires chez Autobus Lasalle

En grève depuis le 1er mai, les quelque 100 chauffeurs d’autobus scolaires affiliés à la Section 106 du Syndicat des Teamsters ont approuvé la dernière offre d’Autobus Lasalle, une filiale de Sogesco, à 81 %, lors d’une assemblée syndicale organisée à Shawville, lundi matin.

Autobus Lasalle assure le transport scolaire des élèves dans la MRC de Pontiac.

À l’issue des négociations, ils ont obtenu une augmentation salariale qui leur permet d’obtenir un taux horaire qui dépassera 26 dollars de l’heure, et qui sera garanti pour les années à venir grâce à une clause d’indexation, indique le syndicat par voie de communiqué.

Les conditions économiques actuelles sont difficiles, mais ce que les travailleurs d’Autobus Lasalle viennent de démontrer, c’est qu’en s’organisant et en étant solidaires, on peut collectivement améliorer nos conditions, et c’est toute la société qui en bénéficie , a réagi François Laporte, président de Teamsters Canada.

La grève se poursuit chez Autobus Campeau

Cette résolution, avec celle survenue chez Bigras Transport la semaine dernière, porte à 200, le nombre de chauffeurs qui seront de retour au travail à la rentrée scolaire.

Dans la région de l’Outaouais, il n’y a plus que les 100 chauffeuses et chauffeurs d’Autobus Campeau qui sont en grève.

La conclusion d’une entente avec Autobus Lasalle et Bigras Transport doit permettre de régler aussi ce dernier conflit de travail, selon Denis Ouelette, l’agent syndical responsable des négociations en Outaouais.

Depuis le début de cette crise, Autobus Campeau a maintenu le message qu’elle n’a tout simplement pas d’argent pour payer dignement ses chauffeuses et chauffeurs. C’est étrange, parce que Sogesco, qui évolue dans le même marché, vient de régler pour ses 200 chauffeurs. Si Campeau ne veut pas perdre son contrat, il est temps qu’elle vienne s’asseoir avec nous et qu’elle règle.

Dans son communiqué, le syndicat des Teamsters se dit disponible pour rencontrer les représentants d’Autobus Campeau afin d’arriver à un règlement rapide qui lui permettra de poursuivre ses activités à la prochaine rentrée scolaire.