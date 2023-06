Marie-Louise Tardif condamnée à dédommager un ex-employé

Dans sa décision, la juge de la Cour du Québec est critique à l’endroit de la députée caquiste, tout en reconnaissant qu’elle avait le droit de congédier Marc Léopold Fortin sans motif et précise qu’elle ne l’a pas fait durant son congé de maladie, contrairement à ce qu'il prétendait.

« Non seulement le Tribunal croit que madame Tardif a fait preuve d'un manque de considération et de respect envers monsieur Fortin qui était son employé, mais également que celle-ci a nui à monsieur Fortin lorsqu'il a tenté de se repositionner au sein de l'Assemblée nationale. » — Une citation de Extrait du jugement de la juge Marlène Painchaud

M. Fortin réclamait 15 000 $ à la députée de la Coalition avenir Québec (CAQ). Il recevra la moitié de cette somme. Dimanche, il nous a indiqué par écrit ne pas vouloir commenter la nouvelle, mais s’est dit soulagé que l’affaire soit terminée.

Marie-Louise Tardif n’a pas encore commenté la décision. Elle pourrait vouloir faire appel du jugement. On ne sait pas encore d'où proviendront les fonds qui serviront à dédommager M. Fortin.

Je vais embarquer sur ton cas : des propos dénoncés par la juge

Dans son jugement daté du 21 juin 2023, les paroles prononcées par Marie-Louise Tardif à l’endroit d’un témoin appelé par l’avocat de M. Fortin lors du procès sont dénoncées par Marlène Painchaud.

Je vais embarquer sur ton cas , avait déclaré la députée en salle de cour en s’adressant à son ex-employée Sylvie Guilbeau.

« Pendant que madame Guilbeau répétait les mots prononcés par madame Tardif, celle-ci arborait un sourire satisfait, visiblement fière du geste qu’elle venait de poser. [...] Un tel comportement n’a pas sa place en salle d’audience et doit être dénoncé, et encore plus particulièrement lorsqu’il est posé par une personne qui occupe d’aussi hautes fonctions. » — Une citation de Extrait du jugement de la juge Marlène Painchaud

Ces propos avaient d’ailleurs amené Marie-Louise Tardif à se retirer temporairement du caucus de la CAQ , le temps que la Sûreté du Québec (SQ) se penche sur les allégations de menaces.

Aucune accusation n’avait été déposée contre Mme Tardif et elle avait pu réintégrer le caucus du parti de François Legault.

Des circonstances éclaircies

En octobre 2018, Marie-Louise Tardif avait embauché Marc Léopold Fortin comme attaché politique et l’avait congédié quelques semaines plus tard, le 15 décembre. Son départ était prévu officiellement une semaine plus tard, mais avait finalement été repoussé de six semaines.

Marc Léopold Fortin alléguait avoir été congédié sans motif alors qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie , peut-on lire dans le jugement. Marie-Louise Tardif affirmait plutôt l’avoir congédié avant son arrêt de travail et estimait n’avoir rien à se reprocher .

La juge affirme que M. Fortin a été informé de son congédiement avant d’être en congé maladie. Elle confirme aussi que la députée était en droit de mettre fin au lien d’emploi avec son attaché politique sans motif en raison de la nature du contrat et croit qu’elle l’a averti dans un délai raisonnable.

Dans son jugement daté du 21 juin 2023, Marlène Painchaud indique toutefois qu’elle croit que Marie-Louise Tardif a abusé de ses droits.

« Même si un employeur est en droit de congédier son employé sans motif en lui donnant un délai de congé raisonnable, il est établi en droit que l'employeur peut être condamné à verser des dommages moraux lorsque le congédiement a été effectué d’une manière malveillante et répréhensible. » — Une citation de Extrait du jugement de la juge Marlène Painchaud

La juge retient que M. Fortin n’a jamais été informé des attentes de Mme Tardif et qu'il n'a pas eu l’occasion de s’adapter à ses nouvelles fonctions.

Elle souligne que M. Fortin était optimiste de pouvoir se retrouver un emploi à l’Assemblée nationale, celui-ci jouissant d’une expérience appréciable dans le domaine . Après son congédiement, il a alors amorcé ses démarches, sans succès toutefois, madame Tardif lui ayant fermé toutes les portes .

La juge précise que Marie-Louise Tardif nie avoir tenté de nuire à son ex-employé.

Marlène Painchaud a préféré retenir la version de M. Fortin. Elle écrit qu’il a vécu un stress important en raison des agissements de madame Tardif, en plus de devoir faire le deuil d’une carrière qu’il aime et qu’il souhaitait poursuivre .

Avec les informations de Louis Cloutier