Blaine Higgs fera un remaniement ministériel mardi

Le premier ministre Blaine Higgs change son équipe et procédera à un remaniement ministériel mardi.

L'information a été confirmée par la sous-ministre des initiatives stratégiques et des communications Nicolle Carlin lundi. De nouveaux venus feront leur entrée au Cabinet.

La semaine dernière, deux ministres ont claqué la porte. Trevor Holder et Dorothy Shephard ont dénoncé le manque d’écoute et le style de leadership du chef progressiste-conservateur.

Ces deux anciens ministres étaient membres d’un groupe de huit députés ayant exprimé leur extrême déception face au manque de procédure et de transparence , dans la foulée de la révision de la politique 713.

Les quatre autres ministres au cœur de la grogne sont Daniel Allain, Arlene Dunn, Jeff Carr et Jill Green.

Le Cabinet du premier ministre en 2018. De nombreux ministres se sont fait montrer la porte ou ont quitté leurs fonctions pour diverses raisons, notamment Robert Gauvin, Dorothy Shephard, Dominic Cardy, Trevor Holder, Andrea Anderson Mason et Jake Stewart. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / James West

Selon le politologue Mario Lévesque, Blaine Higgs n’a pas le choix de remanier son Cabinet, s’il veut rester constant avec ses propos.

« Son bateau est plein de trous et coule de partout. » — Une citation de Mario Lévesque, politologue, Université Mount Allison

Selon lui, Daniel Allain pourrait écoper, mais cela risque de lui être favorable à long terme s’il veut se détacher du style de Blaine Higgs.

Confrontation au Parti progressiste-conservateur

Le premier ministre Blaine Higgs affronte ces jours-ci une grogne croissante du côté des membres non seulement de son caucus, mais aussi de son parti.

Au moins 25 présidents d’associations régionales ont signé des lettres réclamant une révision du leadership de Blaine Higgs.

Malgré tout, le premier ministre a encore réitéré en fin de semaine qu’il ne démissionnerait pas, à l’occasion d’une réunion des présidents de circonscription du Parti progressiste-conservateur à Fredericton.

Cet entêtement déçoit John Williston, vice-président du parti dans la circonscription de Westmorland Albert.

Je ne sais pas pourquoi il ne réalise pas que c’est le temps de partir , a-t-il dit en entrevue à CBC .

Selon certains participants, la réunion a viré au vinaigre en fin de journée samedi lorsque Blaine Higgs a prononcé le mot de la fin et que des attaques personnelles envers certains dissidents ont été prononcées.

Blaine Higgs le 24 juin 2023 à Fredericton Photo : Radio-Canada

John Williston assistait à la rencontre. Il se désole de l’état des choses.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, nous sommes dans une situation où nos organisations sont sur le point de ne plus exister; il ne reste qu’un ou deux membres actifs, et s’il y avait des élections, on serait obligés de présenter des candidats "poteaux". [...] C’est très triste à entendre.

Mario Lévesque croit que Blaine Higgs est trop têtu pour partir de son propre chef.

« Il pense qu’il est le grand patron de la province, qu'il donne les ordres et que tout le monde doit l’écouter. Ça marche bien quand tu es dans une grosse compagnie, mais un gouvernement ne marche pas comme ça. » — Une citation de Mario Lévesque, politologue, Université Mount Allison

Le politologue croit que si le parti ne parvient pas à lui montrer la porte, les électeurs pourraient le faire aux prochaines élections, car le vote conservateur acquis dans les trois grandes villes ne lui est plus acquis.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie et d'Information Morning de CBC