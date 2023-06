Dessiner à la craie sur les allées du cimetière Beechwood pour battre un record du monde

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes, dimanche, au cimetière Beechwood, dans le quartier Vanier, à Ottawa, pour tenter de battre le record Guinness de la plus grande exposition d'œuvres d’art à la craie sur le bitume. Résidents du quartier, artistes et bénévoles, tous étaient au rendez-vous une craie à la main.