Au N.-B., le début de la saison des fraises retardé en raison du mauvais temps

Je passe tous les jours dans le champ pour voir si je peux en trouver une [fraise rouge], mais je n’ai pas encore eu de chance , déplore le deuxième vice-président de l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick.

Un départ tardif lié à la météo peu clémente que la province à eu ce printemps. Beaucoup de pluie, de la grisaille et des températures peu élevées n’ont pas fait l’affaire de l’agriculture.

Pour que les fraises poussent à un bon rythme, il faut tout le contraire : des températures d’au moins 20 degrés de manière constante, un peu de pluie mais pas trop et surtout du soleil.

Ça pousse pas vite. Les plans sont tout pleins de vie, mais juste ils ne sont pas au stade où ils devraient être , soupire Christian Michaud. Ce qui pousse bien pour le moment, ce ne sont pas les fraises, mais les mauvaises herbes, assure-t-il.

Il croit également que les nombreux feux de ce printemps dans la province et celles avoisinantes ont eu un impact sur la pousse des fraises.

Des fraises mûres toutes en même temps

La saison, déjà en retard, sera difficile à rattraper, estime-t-il. Elle pourrait être très ramassée sur deux ou trois semaines au lieu d’au-delà d’un mois les bonnes années.

Le plus tôt qu’on peut commencer, le meilleur parce que ça fait un petit bout que l’argent sort, mais y’a rien qui rentre , poursuit le producteur.

Autre inconvénient pour le cultivateur : toutes ses fraises devraient mûrir en même temps au lieu d’arriver à maturité tout au long du mois. Une situation qui n’est pas idéale pour lui, car elle nécessite plus de main-d'œuvre sur une courte période. Il est également plus simple de vendre ses produits à l’épicerie et en autocueillette quand elles arrivent progressivement.

Christian Michaud croit que la saison des fraises sera courte cette année en raison du mauvais temps ce printemps qui n'a pas favorisé la pousse. Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Le temps maussade attendus dans les prochains jours ne devrait pas aider à accélérer la pousse. Il faudra encore s'armer d'un peu de patience avant de pouvoir déguster des fraises locales.

