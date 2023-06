La qualité de l’air devrait s’améliorer à Ottawa et à Gatineau d’ici lundi soir

Selon le plus récent bulletin spécial sur la qualité de l’air pour Ottawa et Gatineau, le risque devrait progressivement passer d’élevé à faible d’ici lundi soir.

La pollution de l'air a atteint des niveaux très élevés, cette fin de semaine, en raison de la fumée de feux de forêt. Des panaches de fumée provenant de feux de forêt au Québec ont gagné la région et réduit ainsi la qualité de l'air.

Lundi matin, la Cote air santé (CAS) se situe toujours à un niveau de 10, soit un risque élevé.

Il est donc recommandé aux personnes les plus vulnérables, comme les aînées, les nourrissons, les personnes qui travaillent en plein air ou encore, les personnes enceintes, de réduire ou de réorganiser les activités exténuantes en plein air.

La population en général doit envisager de réduire ou de réorganiser les activités exténuantes en plein air si elles éprouvent des symptômes comme la toux et une irritation de la gorge.

Boire beaucoup d’eau peut aider votre corps à composer avec la fumée , recommande Environnement Canada.

À la maison, il est également conseillé d'utiliser un filtre de cote MERV la plus élevée autorisée par le système - idéalement 13 ou plus - et de régler le ventilateur de manière qu’il recycle l’air en permanence.

Vous pouvez également utiliser un purificateur d’air portatif muni d’un filtre à haute efficacité pour l’élimination des particules (HEPA). Laissez vos portes et fenêtres fermées si la température de votre demeure est confortable. Prenez un répit de la fumée à un endroit où il y a de l’air pur et frais près de chez vous.

Il est conseillé aux personnes qui doivent passer du temps à l’extérieur de porter un masque respiratoire bien ajusté.

La CAS est représentée par des chiffres de 1 à plus de 10 : 1 à 3 = risque faible

4 à 6 = risque modéré

7 à 10 = risque élevé

Au-dessus de 10 = risque très élevé

La situation devrait toutefois s’améliorer au courant de la journée. Le risque devrait être modéré lundi en début d’après-midi, puis devenir faible, à 3, en fin de journée.

Environnement Canada prévoit également un risque faible mardi.