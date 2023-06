Une nouvelle règle instaurée pour protéger les arbitres de baseball à l’Î.-P.-É.

Pour changer la culture autour du baseball et protéger les arbitres, Rhonda Paul, la nouvelle directrice générale de Baseball Î.-P.-É. a décidé d’instaurer une politique de non-confrontation.

Selon elle, il est temps de tout faire pour préserver les arbitres de comportements qui ne seraient pas tolérés à l’épicerie, au travail ou dans n’importe quel autre environnement sans qu’il y ait des conséquences.

Ce nouveau règlement interdit aux entraîneurs d’équipe des toutes les catégories jusqu’à U-18 d’approcher l’arbitre pour contester ses décisions.

La nouvelle règle vise à préserver les arbitres des agressions des entraîneurs et spectateurs. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Les entraîneurs ne sont plus autorisés à protester contre les décisions de l’arbitre.

Ils sont cependant autorisés à s’approcher d’un arbitre pour poser des questions sur une interprétation d’une règle, s’ils restent en dehors du terrain. Et même s’ils restent à l’extérieur, l’arbitre peut décider ou non de discuter avec eux.

On espère que les entraîneurs, du fait qu'ils doivent s'arrêter à l’entrée du terrain et attendre que l'arbitre s'approche, seront capables de se calmer et de maintenir des conversations respectueuses, ce qui est vraiment tout ce qu’on recherche , explique Rhonda Paul.

Les entraîneurs et les responsables de l’équipe sont chargés d’empêcher leurs supporters de chahuter les arbitres. Une infraction à la règle pourrait entraîner une expulsion automatique.

75 % des arbitres de l'île sont des adolescents

Selon Mike Richards, le superviseur des arbitres pour Baseball Î.-P.-É., ce nouveau règlement va permettre de recruter et garder les arbitres, dont 75 % sont des adolescents qui gagnent 35 $ par partie.

Les abus à l’encontre des arbitres se sont normalisés au fil des ans, ce qui a conduit de nombre d’entre eux à reconsidérer leur décision de devenir arbitre, d’après lui.

Xavier Power estime que la nouvelle règle est bénéfique mais qu'elle ne devrait pas être nécessaire. Photo : Shane Ross / CBC / Shane Ross

Jeune arbitre depuis deux ans, Xavier Power estime que la règle fonctionne plutôt bien depuis le début de la saison. Même s’il aurait aimé qu’elle ne soit pas nécessaire du tout.

Les entraîneurs ne devraient pas crier sur les arbitres dans tous les cas. Ça ne devrait même pas être un problème , estime le jeune garçon de 13 ans.

Cette règle le rend plus confiant sur la manière de gérer les conflits.