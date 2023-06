Deux ans après le dôme de chaleur, un groupe demande des climatiseurs et des lieux à 23 °C

Derrick O’Keefe milite avec le groupe Heat Dome Action BC qui a organisé cet événement commémoratif. C'est le pire désastre lié à la météo dans l'histoire du Canada. On a donc cru que c'était important de marquer cet anniversaire , indique-t-il.

Derrick O’Keefe, militant avec le groupe Heat Dome Action BC, se tient devant les marches de la Vancouver Art Gallery, qui étaient pour l’occasion garnies de boîtes blanches représentant les personnes décédées lors du dôme de chaleur de 2021. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

On demande à nos gouvernements de faire plus pour protéger les gens pendant les prochains dômes de chaleur. Nous savons qu’ils seront plus fréquents dans les années qui viennent à cause du changement climatique , indique Derrick O’Keefe.

Les trois demandes de Heat Dome Action BC sont : financer et/ou distribuer immédiatement des climatiseurs portables aux personnes à faibles revenus afin d'éviter d'autres décès associés à la chaleur pendant les mois d'été; réviser la loi sur la location résidentielle ( Residential Tenancy Act) pour fixer les températures intérieures maximales à 23 °C et garantir l'arrêt de toute interférence de la part des propriétaires dans l'installation des climatiseurs; financer et faciliter l'ouverture de centres de rafraîchissement adéquatement équipés et accessibles 24 heures sur 24, dans tous les quartiers, et accessibles par des transports publics gratuits en cas de chaleur extrême.

Le groupe Heat Dome Action BC s’attend à ce que de telles mesures viennent améliorer les conditions de vie des personnes à risque lors d'événements de chaleur extrême. Il s'agit là d'un aspect important de la justice en matière de logement , commente Rebecca Love, membre du comité directeur du Vancouver Tenants Union, un organisme qui aide les locataires.

Les personnes vulnérables sont les plus touchées

Entre le 25 juin et le 1er juillet 2021, un dôme de chaleur historique s’est abattu sur l’ouest du pays. En Colombie-Britannique, 619 personnes sont décédées, relevait un rapport du Bureau des coroners de la province publié en juin 2022.

Le rapport recommandait la création d'un système provincial d'intervention en cas de chaleur extrême, la mise en œuvre de stratégies d'atténuation des risques à long terme et le soutien des populations les plus à risque.

Je travaille avec les gens qui sont affectés par ce changement climatique. Ce sont les gens qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans des maisons qui sont vieilles, qui ne sont pas équipées de climatiseur , déclare Lama Mugabo, gérant du réseau d'action communautaire de l’organisme BC Poverty Reduction Coalition.

Lama Mugabo travaille avec les populations vulnérables aux vagues de chaleur. Il estime que si les gens ne peuvent installer de climatiseurs dans leur maison, les gouvernements devraient au moins mettre sur pied des centres ouverts 24 heures sur 24 qui offrent de la nourriture et de l'eau. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Des climatiseurs qui se font attendre

Les résultats d’une étude portant sur la distribution de dispositifs de refroidissement, notamment des climatiseurs, en tant qu'équipement médical, aux personnes les plus vulnérables aux événements de chaleur extrême devaient être disponibles en décembre 2022.

Plus de six mois plus tard, ces résultats se font encore attendre et les climatiseurs ne sont toujours pas reconnus comme des dispositifs médicaux en Colombie-Britannique.

« C’est inexcusable. Les gens ont assez étudié, on a besoin d'actions du gouvernement [...], on a besoin de climatiseurs. » — Une citation de Derrick O’Keefe, militant avec le groupe Heat Dome Action BC

Un porte-parole du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique indique par courriel que le ministère est en bonne voie pour achever cet exercice d'ici à la fin du mois de juin 2023 . Le ministère spécifie qu’il partagera davantage d'informations dans les jours à venir.

Des événements de chaleur extrême de plus en plus fréquents

Selon les prévisions météorologiques d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), l’été 2023 devrait être marqué par des températures supérieures à la normale dans la majeure partie du pays, et ce, au moins jusqu’à la fin du mois d’août.

Les modèles climatiques indiquent que le pays se réchauffe environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale, en particulier dans le nord, ce qui entraînera des phénomènes météorologiques plus dévastateurs , indique le communiqué d’ ECCC .

En mai, une trentaine de communautés de la Colombie-Britannique ont déjà battu des records de température alors que la province traversait une vague de chaleur inhabituelle pour cette période de l’année.