La Saint-Jean-Baptiste, une tradition respectée à La Broquerie au Manitoba 

Dimanche, la tradition a été respectée à la paroisse Saint-Joachim à La Broquerie sous l’égide de l’abbé Serge Buissé.

Une messe a été dite par l'abbé Serge Buissé dimanche à la paroisse de Saint-Joachim à La Broquerie au Manitoba dans le cadre de la Saint-Jean-=Baptiste. Photo : Radio-Canada / Jean-François Morin

Le curé de la paroisse a notamment évoqué le rôle important de Saint-Jean-Baptiste.

Pour lui, Saint-Jean-Baptiste a été suscité pour préparer pour le Christ un peuple disposé à l'accueillir .

Plusieurs fidèles ont participé au service religieux en compagnie de leurs enfants et petits enfants.

Ces enfants sont notre relève et en étant des modèles et en les ayant fêté avec nous, eux aussi auront le cœur à la joie et à la francophonie , souligne Lucille Bisson, une résidente de La Broquerie

Le succès de cette journée repose en partie sur l'implication de plusieurs bénévoles, comme Rita Carrière..

C’est très important pour moi. Je me souviens quand j’étais petite fille, c’était toujours quelque chose que j’avais tellement hâte à la fête de la St-Jean–Baptiste , affirme-t-elle.

Une file dimanche à La Broquerie lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Photo : Radio-Canada / Jean-François Morin

Un défilé s'est déroulé à l'occasion des festivités dans la communauté rurale du Manitoba qui souligne la Saint-Jean depuis 1897.

Avec les informations de Jean-François Morin