Opitciwan lèvera l’avis d’évacuation mardi

Le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan a annoncé, dimanche, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, que l’ordre d’évacuation qui touchait une partie de la population sera levé mardi.

L’heure du départ vers la communauté située au nord de La Tuque sera communiquée ultérieurement aux personnes évacuées. Un service de ravitaillement en essence sera offert à Mashteuiatsh pour les résidents qui ont quitté la communauté avec leur véhicule personnel.

Environ 150 personnes vulnérables avaient dû évacuer à nouveau en raison de la fumée des feux de forêt. Ils avaient été dirigés vers Saguenay, il y a une dizaine de jours.

Opitciwan avait ensuite lancé un nouvel ordre d’évacuation qui ciblait les femmes enceintes, les bébés de moins d’un an et leurs parents, ainsi que les personnes souffrant d’une maladie chronique.

Plusieurs aînés font partie des membres de la communauté d'Opitciwan qui ont été évacués à Saguenay. Photo : Radio-Canada

Le Comité des mesures d’urgence d’Opitciwan (CMUO) de la communauté prévient toutefois que la situation pourrait être réévaluée, si des changements surviennent. Le CMUO se réserve le droit de réorienter toute décision afin de prolonger et maintenir l’ordre d’évacuation , indique-t-on.

Un important feu de forêt se trouve à 20 kilomètres de la communauté, mais le village n’était pas menacé dimanche.

Un appel lancé aux volontaires qui combattent les feux

Le chef d’Opitciwan, Jean-Claude Mequish, a également publié dimanche un message adressé aux membres de la communauté.

Il demande aux volontaires qui ont décidé de combattre eux-mêmes les feux de forêt près de la communauté de quitter les lieux et de revenir dans le village.

« Au-delà des biens matériels, de nos camps et de nos chalets, ma priorité en tant que chef est d’assurer de préserver la santé et la sécurité de tous nos membres. C’est pourquoi, en raison de l’état actuel de la situation, je demande à tous ces bénévoles de quitter immédiatement les lieux des incendies et de revenir dans la communauté. » — Une citation de Jean-Claude Mequish, chef d’Opitciwan

Il remercie au nom du Conseil des Atikamekw d’Opitciwan les bénévoles qui ont voulu courageusement prêter assistance pour combattre les feux de forêt.

Des volontaires atikamekw combattent les feux près de la communauté d'Opitciwan. Photo : Gracieuseté

La semaine dernière, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, avait rappelé que les citoyens qui décident de combattre eux-mêmes les feux mettent leur vie en danger.

Le chef a appelé les membres à faire preuve de courage et de résilience face à la crise qui secoue la communauté.