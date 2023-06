Les garde-côtes américains enquêtent sur le Titan et tentent de collecter des preuves

Le capitaine Jason Neubauer, qui dirige l'enquête des garde-côtes sur la catastrophe qui a fait cinq morts, a déclaré lors d'une conférence de presse à Boston que les équipages prenaient toutes les précautions sur place pour récupérer les restes humains s'ils en trouvent.

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada a également lancé une enquête sur le navire, le Polar Prince, qui a transporté le submersible Titan jusqu'à son site de plongée, et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dit qu'elle cherche à déterminer si une enquête complète sur la mort des cinq personnes est justifiée.

Selon le capitaine Neubauer, l'enquête de la Garde côtière a commencé vendredi peu de temps après qu'il a été confirmé que le submersible, qui avait disparu depuis dimanche dernier, a implosé de manière catastrophique dans son exploration.

Il a précisé que l'enquête s'efforcera de déterminer ce qui a conduit à la tragédie, et de formuler des recommandations à l'intention des autorités compétentes afin qu'elles engagent des poursuites civiles ou pénales, le cas échéant.

Le contre-amiral John Mauger a déclaré lors de la conférence de presse qu'il était à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, samedi pour rencontrer certaines des familles en deuil, et il a remercié les premiers intervenants qui, selon lui, ont fait de leur mieux pour trouver le submersible.

Le contre-amiral John Mauger de la Garde côtière américaine. Photo : Associated Press / Steven Senne

Lors de mon séjour au Canada, j'ai rencontré et remercié personnellement les membres de la Garde côtière canadienne et des Forces armées canadiennes, qui ont fait preuve du plus grand professionnalisme et de la plus grande expertise tout au long de l'intervention , a déclaré M. Mauger.

Les détails de l'enquête

Le capitaine Neubauer a indiqué que, généralement, une fois la phase initiale de collecte de preuves terminée, une audience formelle est organisée pour recueillir des témoignages supplémentaires.

L'enquête, a-t-il dit, travaillera en étroite collaboration avec d'autres organismes nationaux et internationaux, notamment le Bureau de la sécurité des transports américain et canadien ainsi que les autorités d'enquête maritime en France et au Royaume-Uni.

Son rapport final sera présenté au commandant des garde-côtes et aux autres agences internationales impliquées dans l'enquête.

M. Neubauer n'a pas précisé ce qui a pu être récupéré du fond marin jusqu'à présent, mais il a ajouté que les preuves ne seront pas publiées au fur et à mesure qu'elles sont collectées par respect pour les autres agences impliquées et pour les familles des victimes.

Il n'a pas fourni de calendrier pour l'enquête et a indiqué que des entretiens étaient prévus avec l'équipage du Polar Prince.

« Les ressources sont sur place et capables de récupérer les débris. » — Une citation de Jason Neubauer, capitaine, Garde côtière américaine

Le propriétaire du Titan, OceanGate Expeditions, est basé aux États-Unis. Le submersible était immatriculé aux Bahamas et les personnes tuées lors de la probable implosion venaient d'Angleterre, du Pakistan, de France et des États-Unis.

L'entreprise OceanGate propose des voyages permettant d'observer l'épave du Titanic. (Photo d'archives) Photo : OceanGate

Rappel des faits

Le Polar Prince, propriété de la Première Nation de Miawpukek dans le sud de Terre-Neuve, avait remorqué le Titan jusqu'au site du Titanic à environ 700 kilomètres au sud de la capitale provinciale et avait aidé à le mettre à l'eau lors de sa plongée dimanche dernier.

Le Titan a perdu le contact avec le Polar Prince environ une heure et 45 minutes après le début de sa descente vers l'épave du Titanic, à près de quatre kilomètres sous la surface de la mer.

Les cinq passagers et membres de l'équipage ont été déclarés morts jeudi peu de temps après qu'une équipe guidant un véhicule télécommandé a repéré l'épave du Titan à environ 500 mètres de la proue du paquebot de luxe coulé.

M. Mauger n'a pas divulgué le coût de la recherche et du sauvetage lorsque demandé par des journalistes, mais il a précisé que les garde-côtes ne facturaient pas ce type d'opérations et qu'ils n'attribuaient pas de coût à la vie humaine.