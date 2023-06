Des milliers de personnes endeuillées assistent aux funérailles de Hardeep Singh Nijjar

Quelques milliers de membres de la communauté sikhe du Grand Vancouver et d'ailleurs au Canada se sont rassemblés au gurdwara Guru Nanak de Surrey pour rendre hommage à Hardeep Singh Nijjar. Les personnes endeuillées sont venues célébrer la vie de ce leader communautaire, mais ont aussi exprimé leur colère par rapport à ce meurtre.

Hardeep Singh Nijjar, 45 ans, a été tué par balles dans son véhicule stationné au temple Guru Nanak dimanche soir dernier. Il était président de ce temple, l’un des plus importants pour la communauté sikhe au Canada, et un militant pour la création d'un État, qui deviendrait le Khalistan et qui comprendrait notamment le Pendjab, une région de l'Inde à majorité sikhe.

L’Équipe intégrée d’enquête sur les homicides (EIEH) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur sa mort.

Des membres de la communauté sikhe du grand Vancouver et d'ailleurs au Canada se sont rassemblés au gurdwara Guru Nanak de Surrey. Des drapeaux jaunes affichant le mot «Khalistan» étaient visibles. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Une implication communautaire inégalée

Il était important pour Aakarshan Singh que sa famille et ses enfants assistent à la cérémonie. [Hardeep Singh Nijjar] a vraiment défendu la cause des droits de la personne et a apporté une grande contribution. Il a beaucoup aidé la communauté pendant des périodes difficiles. [...] Je veux que mes enfants s'en inspirent , exprime le père de famille.

Des hommages sur les réseaux sociaux soulignent également les multiples implications de Hardeep Singh Nijjar. Son action en faveur du changement au sein de la communauté était inégalée. Il ne s'est pas contenté de parler de changement, il a agi au niveau local avec des bénévoles de la communauté sikhe et d'autres communautés , indique une publication du compte Instagram du temple Guru Nanak.

One Voice Canada, un organisme qui vient en aide aux immigrants, principalement des étudiants, indique que Hardeep Singh Nijjar a été le premier à accueillir les étudiants et à permettre à l’organisme de tenir sa première réunion de soutien pour ce public en février 2019.

Le leader sikh était également impliqué avec l’organisme Guru Nanak's Free Kitchen (GNFK) qui offre des repas aux personnes dans le besoin dans le Downtown Eastside de Vancouver. Hardeep Singh était une personne de principe et un homme de parole. GNFK n'oubliera jamais son soutien inconditionnel , indique l’organisme.

« Il nous a été arraché. » — Une citation de Aakarshan Singh

Aakarshan Singh a espoir que la lumière sera faite sur les circonstances de cette mort. La communauté a à cœur de traduire les coupables en justice , assure-t-il.

Hardeep Singh Nijjar était président du gurdwara Guru Nanak et était fortement impliqué dans sa communauté. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Sacrifié pour ses opinions politiques

Des membres de la communauté sikhe reprochent au gouvernement de l’Inde d'être impliqué dans la mort de Hardeep Singh Nijjar. Lors de la cérémonie, certains ont exprimé leur opinion quant à l’ingérence étrangère supposée liée à l'homicide.

Jatinder Singh Grewal est directeur de l’organisation Sikhs for Justice dans laquelle était impliqué Hardeep Singh Nijjar. Il n'y a pas encore de preuve, mais quand on regarde l'histoire, le gouvernement indien a qualifié Nijjar de terroriste, puis il a dit que le Canada devait l'extrader.

La vie de Hardeep Singh Nijjar a été sacrifiée pour ses opinions politiques, ce qui fait partie intégrante de son identité, de l'identité sikhe , précise Jatinder Singh Grewal.

La police n'a pas lié la fusillade à une ingérence étrangère, affirmant que les enquêteurs n'ont aucune raison de croire que la communauté sikhe au Canada est en danger.

Raj Bahandall, présent aux funérailles, considère quant à lui que ce n'est pas une attaque contre un individu, mais une attaque contre une foi . S'il y avait des avertissements préalables, pourquoi cela s'est-il produit , questionne-t-il.

Toute personne qui aurait des informations sur cette affaire ou des vidéos de la 122e Rue ou du stationnement du temple sikh, ou des environs de la 121e Rue et de la 68e Avenue, à Surrey, entre 18 h et 20 h 45, le dimanche 18 juin, est appelée à contacter l’ EIEH par téléphone, au 1 877 551-IHIT (4448), ou par courriel, à ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca  (Nouvelle fenêtre) .

Avec des informations de William Burr