La solidarité de parfaits étrangers sauve sa randonnée sur le sentier de la Côte-Ouest

C'était tellement attrayant , raconte-t-il depuis Salt Lake City, où il réside. Cela incarnait tout ce que j'aime vraiment dans la randonnée.

C’était sans compter les aléas des transports. Plus tôt ce mois-ci, Cragun Foulger est bien arrivé en Colombie-Britannique, mais sans son bagage et tout son matériel de randonnée, perdu par une compagnie aérienne.

Pourtant, le randonneur a réussi son pari, pas-à-pas entre Port Renfrew et Bamfield, grâce à la gentillesse et à la générosité d’étrangers. Comme tant d’autres, Cragun Foulger a passé des heures à préparer son épopée, notamment en s’entraînant physiquement et en réunissant tout le matériel nécessaire.

Il a également passé du temps sur un groupe Facebook dédié au sentier de la Côte-Ouest, où il a reçu, dit-il, de nombreux conseils et encouragements.

Lorsqu’il a compris à son arrivée à Victoria que son bagage n'était pas là, il est passé par toutes les étapes du deuil en 15 minutes , se remémore-t-il. Rendu au stade de l'acceptation, il a quitté l'aéroport avec les vêtements et les chaussures de randonnée qu'il portait, sa carte d'identité, sa brosse à dents et son dentifrice.

Un groupe Facebook d'entraide

Tout cela se passe le 3 juin. Cragun Foulger se connecte une fois de plus au groupe Facebook, résigné, pour annoncer ses mésaventures à ses amis virtuels et les remercier de leur aide dans la planification de son voyage tant rêvé.

L’idée n'était pas de demander de l’aide, précise-t-il, mais simplement d’informer les membres du groupe et de leur dire qu’il comptait retourner en Utah. Il y a eu une énorme effusion, juste un déluge de gens disant "non, vous ne pouvez pas faire ça".

Cragun Foulger dit qu'il s'est lié d'amitié avec d'autres randonneurs sur le chemin. Photo : Fournie par Cragun Foulger

Michael Anderson, propriétaire du West Coast Trail Express, un service de navette vers le sentier, a alors proposé de venir le chercher et de l'équiper d'un sac à dos, d'une tente, de bâtons, d'un sac de couchage et d'autres équipements. Michael Anderson dit être heureux d’avoir pu proposer son aide. Je ne sais pas pourquoi je ne l’aurais pas fait [...] Je ne pensais pas qu'il y avait une autre option. J'étais si heureux que nous puissions [arranger sa situation].

Wayne Aitken, co-auteur d’un guide de sentiers qui en est à sa 10e édition, a proposé d'autres choses que Michael Anderson ne pouvait pas fournir. Au total, Cragun Foulger a remercié 19 personnes sur Facebook.

En fin de compte, le randonneur a pu terminer le sentier, et s'est même fait des amis le long du chemin. L'expérience a été au-delà de ce [qu’il aurait] pu imaginer .

De retour à Salt Lake City, la compagnie aérienne avait retrouvé son bagage. Il aurait été facile et compréhensible de se sentir frustré, mais Cragun Foulger assure que ce voyage a été pour lui une leçon de gratitude.

Je suis juste extrêmement conscient d'essayer d'être une personne plus gentille et plus douce, et d'essayer [d'être un meneur avec de la] patience et [de la] compassion, car c'est ce que toutes ces personnes m'ont donné.

Avec les informations de Jon Azpiri et l’émission On the Coast