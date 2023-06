Smog : plusieurs activités annulées; un tournoi de baseball maintenu à Saint-Honoré

Le smog qui a voilé le ciel de la région samedi en raison des feux de forêt était encore dense dimanche, en particulier au Lac-Saint-Jean, alors que l’air demeurait difficilement respirable à certains endroits.

L’avertissement de smog d’Environnement Canada était toujours en vigueur et la qualité de l’air devait demeurer mauvaise en soirée, selon les prévisions.

L'épais smog voilait la vue dimanche sur la rivière Saguenay et le pont de Sainte-Anne, à partir de la rive nord de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Chantale Desbiens

Le club de soccer Le Venturi a annulé dimanche l’ensemble de ses activités prévues au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’organisation a indiqué qu’elle réévaluera la situation chaque jour cette semaine en suivant l’Indice de la qualité de l’air émis par le ministère de l’Environnement au Québec.

La station Mont-Lac-Vert d'Hébertville, qui propose du vélo de montagne l’été, a également fermé ses portes dimanche en raison de la mauvaise qualité de l’air.

À Roberval, la municipalité a fermé la plage municipale de la Pointe-Scott et la piscine du Mont-Plaisant pour la journée.

Le smog était encore dense dimanche en fin d'avant-midi, au Lac-Saint-Jean, près de Roberval. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Un tournoi de baseball mineur maintenu à Saint-Honoré

À Saint-Honoré, les matchs du tournoi de baseball mineur nommé le Classique plan de match AA ont été maintenus dimanche, malgré le smog.

L’événement était organisé par la Fédération de baseball mineur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Son président, Kevin Gauthier, a indiqué que l’organisation était consciente du risque. Il a mentionné que la participation se faisait sur une base volontaire.

Ce n'est pas la compétition qui prévaut sur la santé, mais c'est sûr qu'en ce moment, je vous dirais que les gens sont prêts à jouer, a-t-il mentionné, lorsque rencontré sur les lieux de l’événement. Il n'y a personne qui nous a mentionné qu'il avait une crainte.

L’événement était organisé à Saint-Honoré par la Fédération de baseball mineur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Kevin Gauthier a ajouté que l’organisation n’avait pas reçu de recommandations officielles de la Ville de Saguenay ou du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région.

Le CIUSSS a indiqué à Radio-Canada qu’il n'obligera pas l'annulation d’événements sportifs extérieurs en raison du smog.

Cette fin de semaine, la direction régionale de la santé publique recommandait cependant aux personnes vulnérables de demeurer à l’intérieur en raison du smog et d’éviter les sorties non essentielles.

L’avertissement publié sur les réseaux sociaux ciblait en particulier les personnes atteintes de maladies respiratoires, de maladies cardiaques, les femmes enceintes, les jeunes enfants et les personnes âgées, ainsi que les fumeurs, en prévision de la période de très mauvaise qualité de l’air qui s’annonçait.

Des réactions mitigées

La décision de tenir le tournoi de baseball malgré le smog suscitait des réactions mitigées au sein des personnes rencontrées qui assistaient à l’événement.

On va se le dire, on est plus proche des feux. Ça fait que, pourquoi on continue? a questionné une mère. C'est la qualité de la santé de nos jeunes, quand même. Oui, je comprends que le baseball, ça fait partie de leur vie, mais à un moment donné, ça va être nos poumons qui vont en prendre un coup plus tard.

Le tournoi de baseball mineur nommé le Classique plan de match AA qui avait lieu à Saint-Honoré a maintenu ses matchs dimanche, malgré le smog. Photo : Radio-Canada

D’autres estimaient qu’il fallait prendre plus de précautions dans les circonstances. Je pense qu'il faut être vigilant. Entre les parties, se retrouver dans des endroits intérieurs où c'est climatisé. Je pense que ça peut être un bon compromis , a exprimé un spectateur.

Actuellement, je ne pense pas qu'on est exposé à outre mesure, puis les joueurs non plus. Ça a très peu d'incidence actuellement à ma connaissance , a indiqué pour sa part un homme.

C'est pas si pire. À mon âge, j'ai 85 ans, puis c'est pas si pire , a laissé tomber un autre spectateur.

D’après un reportage d’Alexis Desnoyers Muckle