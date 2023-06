Marcher « parce qu’il y a du fentanyl dans tout ce que font les trafiquants de drogue »

Son message s’adresse principalement aux consommateurs de drogues récréatives. Son fils Harlan est mort après avoir consommé avec des amis ce qu’il croyait être de l’ecstasy. La drogue qu'il a consommée contenait toutefois du fentanyl. Ce n'était pas toxicomane. On a menti à mon fils. Il a été empoisonné , souligne-t-il.

Il est convaincu que son fils de 31 ans n’aurait jamais consommé la substance s’il avait su qu’elle contenait du fentanyl. Il connaissait les dangers des opioïdes. Je suis en rétablissement depuis quatre ans pour une dépendance à l'héroïne.

Harlan Fourre est mort il y a à peine deux mois. Malgré sa douleur, Joseph tenait à faire passer son message dès que possible. C'est la saison des diplômes, tout le monde fait la fête, tout le monde est heureux. Ne prenez pas une mauvaise décision qui pourrait tout gâcher , implore le père du défunt.

Il adresse aussi un message aux parents : Nous devons avoir des discussions difficiles sur la consommation de drogues avec nos enfants, même s’ils sont rendus des adultes. Il les invite à se servir de l’histoire de Harlan pour leur faire comprendre les dangers des drogues récréatives.

Pancartes et photos

Une centaine de personnes ont participé à la marche organisée par le père endeuillé. Comme il l’avait demandé, plusieurs d’entre elles étaient munies de pancartes et de photos en souvenir des proches qu’elles ont perdus en raison d’un empoisonnement au fentanyl.

Une centaine de personnes se sont réunies au Cercle Oodena à la Fourche pour prier au son d'un tambour avant de marcher vers le Palais législatif. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Une dizaine de noms sont inscrits sur la pancarte de Ryan Williamson. C’est malheureusement tout ce qui pouvait rentrer. Tous les noms sont ceux de personnes dont j’étais proche et que j'ai perdues à cause de la dépendance.

Un de ces noms est celui du fils de Robyne Eichorn, Chase Forrest, qui est décédé en décembre dernier au Michigan à l’âge de 32 ans.

Mon fils était un toxicomane, sa drogue de prédilection était la cocaïne. Malheureusement, celle qu'il avait achetée ce jour-là contenait du carfentanil, du fentanyl et de la drogue zombie, qui est très populaire aux États-Unis. Il n'avait aucune chance de sortir, même si on lui avait administré de la naloxone , raconte-t-elle.

«J'aimerais que le gouvernement nous écoute. Je n'ai pas l'impression qu'ils nous écoutent, j'ai l'impression qu'ils nous entendent», déclare Robyne Eichorn aux côtés de Ryan Williamson. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Robyne, qui travaille aussi comme intervenante auprès des personnes en situation de dépendance ou en rétablissement, aurait aimé que plus de gens participent au rassemblement ce dimanche. Je pense que cela a beaucoup à voir avec la stigmatisation, la honte et le manque de ressources.

Joseph Fourre croit aussi qu’il faut déstigmatiser la consommation de drogues et les surdoses. Dans cet esprit, il croit que les trousses de dépistage ne devraient pas seulement être disponibles dans les centres de dépistage. Faciliter leur accès pourrait sauver des vies.

« Nous vendons des pipes dans les dépanneurs. Alors pourquoi les trousses de dépistage n’y sont-elles pas aussi disponibles? » — Une citation de Joseph Fourre

Non merci, je suis bien

Joseph Fourre a choisi pour sa campagne de sensibilisation le slogan « Non merci, je suis bien. » ( No Thanks, I’m Good en anglais) des paroles que, selon les collègues et les amis de son fils, Harlan prononçait lorsque des drogues récréatives lui étaient offertes.

Il a choisi d’imprimer ces mots sur des chandails à manches courtes bleu ciel, car lorsque le ciel était bleu et qu’il faisait soleil, son fils, qui était maître couvreur depuis 10 ans, travaillait. «Aujourd'hui, Harlan a un nouveau travail. Il sensibilise les gens aux dangers de la consommation de drogues récréatives», explique Joseph Fourre. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Pour le père du jeune homme, ce slogan tranche avec celui des campagnes antidrogues des années 80, Dites non à la drogue . Il n’est pas ancré dans la peur et il a quelque chose de beaucoup plus positif.

Ce qu'il y a de bien avec "Non merci", c'est que c'est poli. Harlan était très poli. Et le "je suis bien", c'est que ça donne du pouvoir à la personne qui le dit et ça dit "Vous savez quoi, je suis bien sans ça". C’est aussi sans condamnation ni jugement à l'égard de la personne qui l'offre , explique M. Fourre.

La Loi de Harlan

Il travaille aussi sur ce qu’il appelle la Loi de Harlan . En gros, même si nous sommes amis, si je te suggère d’essayer [une substance], que je te la donne et que tu meurs, alors je devrais être tenu responsable de [ta mort]. Et si je ne veux pas dénoncer celui à qui je l'ai achetée, alors je devrai subir les conséquences de cette mort , explique-t-il.

« Je pense que le fentanyl devrait être la seule drogue dont la distribution devrait être passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. » — Une citation de Joseph Fourre

Pour lui, cela permettrait aux autorités de s’en prendre au réseau de distribution. Il espère pouvoir discuter de son projet et de solutions avec le gouvernement et les législateurs. J'ai été invité à rencontrer la ministre des Services de toxicomanie lundi. Je ne sais pas en quoi consistera cette discussion, mais c'est un début.

Il espère que la rencontre ne sera pas une réunion de condoléances. Je n'ai pas besoin de ça de la part du gouvernement, j'ai besoin que la mort de mon fils serve à quelque chose , déclare-t-il.

La grande cheffe de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, est aussi d’avis que les choses doivent changer. Nous devons être en mesure de documenter les personnes qui sont décédées [en raison du fentanyl]. Il n'existe rien de tel dans la province à l'heure actuelle. C'est essentiel , déclare-t-elle.

Le gouvernement comptabilise toutefois les décès suspectés d’être liés aux substances  (Nouvelle fenêtre) . Au total, en 2022, le médecin légiste en chef de la province en compte 418.