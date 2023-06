Après avoir négligé pendant 26 ans la voix intérieure qui lui disait que sa façade masculine n'était pas la sienne, Mme Gionet a finalement trouvé la force d'épouser sa vraie identité.

Une politique imparfaite, mais excellente

Elle raconte avoir subi de l’intimidation dans sa jeunesse, et que le système scolaire à son époque était mal outillé.

Audrey Gionet est convaincue qu’elle aurait bénéficié d’une politique comme la politique 713 du Nouveau-Brunswick, si cet ensemble de règles avait existé à ce moment-là.

La politique 713, comme qu'elle était inscrite en 2020, initialement, était une excellente politique. Elle n'était pas parfaite, mais elle était vraiment bien et ne méritait pas d'être révisée , déclare Audrey Gionet.

Adoptée en 2020, la politique 713 établit les exigences minimales afin que les écoles publiques soient des milieux sécuritaires pour tous les élèves LGBTQ+ dans la province.

Ce printemps, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a changé certains éléments de la politique. Auparavant, la politique permettait à un élève d’utiliser un nom ou un pronom différent en classe sans que l’école n’avise les parents, si le jeune n’y donnait pas son accord.

Des conséquences graves

Dorénavant, les élèves de moins de 16 ans devront obtenir le consentement de leurs parents. Or, ce n’est pas tous les parents qui acceptent bien cette situation. Des mineurs ont été mis à la porte du domicile familial, ou subi des violences après avoir dévoilé leur identité.

Audrey Gionet explique qu’elle a révélé cette information à ses collègues de travail avant ses propres parents.

Comme adolescent, il y a toujours un risque quand tu fais un coming out d'être rejeté par ses parents, d'être littéralement jeté à la rue , confirme-t-elle.

« Comme enfant, comme adolescent, si t'es rejeté par tes parents, tu vas où? » — Une citation de Audrey Gionet

Audrey Gionet en entrevue dans les studios de Radio-Canada à Moncton. Photo : Radio-Canada

C'est pas pour rien que le taux d'itinérance chez les adolescents membres de la communauté 2SLGBTQIA + est plus élevé que le reste des adolescents. C'est pour ça que beaucoup de jeunes vont attendre de terminer l'école, d'être plus indépendants, avant de faire leur coming out , explique Audrey Gionet.

En attendant, c’est la santé mentale du jeune qui écope.

Si je me fais mégenrer à répétition, que quelqu'un utilise les mauvais pronoms, je vais vraiment me sentir mal, physiquement. Ça peut vraiment entraîner des détresses importantes , dit-elle.

« Faut que les gens le réalisent. Ce n'est pas juste une préférence. » — Une citation de Audrey Gionet

Elle explique qu'en utilisant son prénom et le bon pronom, cela envoie le signal qu'elle est acceptée dans la société.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo