La GRC célèbre ses 150 ans avec une exposition de voitures à Regina

C’est plus de 50 automobiles que les familles ont pu admirer à l'occasion d'une des nombreuses activités qui seront organisées un peu partout au pays afin de souligner le 150e anniversaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le caporal Marc Lebrun a eu beaucoup de succès auprès des jeunes qui souhaitaient monter sur sa moto.

Originaire du Nouveau-Brunswick, il exerce ses fonctions au sein de la GRC depuis plus de 13 ans. Il était important pour lui de souligner l'évolution de la GRC au fil des ans.

Le caporal Marc Lebrun de la Gendarmerie royale du Canada était heureux de participer à l'événement. Photo : Radio-Canada

« La GRC a vu le jour il y a 150 ans déjà et elle a beaucoup évoluée depuis. Il est agréable de pouvoir célébrer toutes ces personnes qui ont été formées par elle. » — Une citation de Caporal Marc Lebrun, GRC

Essayer l’uniforme des équipes d'intervention d'urgence, manipuler l’équipement, les jeunes et les moins jeunes ont été accueillis par des membres de la GRC qui ont pris beaucoup de plaisir à les faire participer.

Les enfants étaient très excités à l'idée de monter sur la moto du Caporal Marc Lebrun. Photo : Radio-Canada

Pour le caporal Lebrun, cette journée était aussi importante pour assurer la relève.

J’adore être ici avec les enfants et les familles, c’est agréable de voir les sourires des plus jeunes enfants. C’est toujours inspirant de voir les plus petits, le futur qui grandit c'est toujours beau à voir! , s'est-il exclamé.

L'entrée était gratuite, mais les personnes qui souhaitent exposer leur voiture devaient faire un don au fonds qui aide les familles et les victimes blessées ou mortes dans l’exercice de leurs fonctions.

La GRC célèbre 150 ans cette année. Photo : Radio-Canada

Le 23 mai 2023 marque officiellement le 150e anniversaire de la GRC . En effet, c'est le 23 mai 1873 que le projet de loi ayant établi la Police à cheval du Nord-Ouest qui deviendra par la suite la GRC , a été adopté au Parlement et a reçu la sanction royale , indique le site web de la police fédérale.