Des propriétaires de chiens s’opposent à la laisse obligatoire dans les parcs de Saanich

En ce moment, les chiens supervisés peuvent se promener sans laisse dans la plupart des parcs du district, de même que sur différentes plages.

Un changement proposé aux règlements municipaux rendrait toutefois la laisse dans la plupart des parcs, à l’exception de 57, dont une douzaine auraient des aires clôturées, et la plage de Cordova Bay.

Selon la conseillère municipale et responsable du comité qui pilote la refonte du règlement en cause, Judy Brownoff, l’obligation de tenir les chiens en laisse est essentiellement une question de sécurité et d’accessibilité.

Des citoyens ont peur lorsque des chiens sans laisse les approchent et certains propriétaires omettent de ramasser les excréments de leur animal, souligne-t-elle.

Personne n’est opposé aux chiens, [mais] il faut essayer de trouver un certain équilibre dans nos espaces publics.

Une discussion de citoyens

Le projet de modification du règlement municipal ne sourit toutefois pas à tous les propriétaires de chiens. Ils ont lancé une pétition qui a déjà amassé plus de 8000 signatures.

La citoyenne à l’origine de la pétition, Eulala Mills, estime que l’obligation de tenir les chiens en laisse est injuste.

Ils sont allés d’un extrême à l’autre en matière de laisse obligatoire , explique-t-elle.

D’autres amateurs de chiens voient toutefois la chose d’un autre oeil. La propriétaire de l’entreprise de promenade canine Love the Leash, Tovay Helgesen, soutient que la laisse est un moyen important pour assurer la sécurité des chiens et des passants.

De façon générale, elle dit éviter les parcs où les chiens se promènent sans laisse lorsqu’elle est avec les animaux de ses clients parce qu’elle ne sait pas comment les autres chiens réagiront.

La semaine dernière on m’a invectivé parce que j’ai attrapé un chien sans laisse qui courait vers l’animal d’un de mes clients , raconte-t-elle. Les chiens peuvent parfois faire ressortir le pire côté des gens.

Avec les informations de Moira Wyton