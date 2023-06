En C.-B., des entreprises militent pour déménager des maisons plutôt que de les démolir

Des défenseurs du soulèvement et du déménagement de maisons, plutôt que de les démolir, aimeraient que les gouvernements rationalisent ce processus. Cela aiderait, selon eux, à atteindre des objectifs de réacheminement des déchets et à fournir des logements abordables dans des communautés mal desservies.

Nous avons juste besoin que les municipalités [...] suppriment la bureaucratie, accélèrent les permis pour permettre à davantage de bâtiments d'être sauvés , juge Jeremy Nickel, PDG de Nickel Bros, une entreprise familiale qui déplace des maisons depuis les années 1950.

Cette entreprise est l’une de celles qui déplacent des dizaines de maisons chaque année en Colombie-Britannique. Avec des valeurs immobilières à des niveaux record et des décharges qui débordent de déchets de démolition, Nickel Bros et d'autres entreprises disent que le moment est venu pour intensifier ces relocalisations de maisons.

Dans un rapport de 2020, le Grand Vancouver a souligné que la relocalisation des maisons était un moyen viable de réduire les déchets liés à la démolition. Un tiers de tous les déchets dans les décharges, comme celles du Grand Vancouver, proviennent de ce secteur.

Plus tôt cette année, TLA Developments aurait pu démolir deux maisons unifamiliales à Esquimalt, dans le Grand Victoria. Au lieu de cela, elles ont été données à la Première Nation Songhees. Le chef de cette dernière, Ron Sam, a déclaré attendre avec impatience davantage d'occasions de travailler avec des promoteurs comme TLA Developments, en gardant les maisons viables hors de la décharge et en fournissant aux familles un logement sûr, sécurisé et à long terme .

Des défenseurs assurent que cette pratique pourrait être plus commune si les villes simplifient le processus.

Une étude de Lighthouse, une organisation qui étudie les initiatives vertes dans le secteur du bâtiment, a indiqué que 20 % des 3000 maisons démolies dans le Grand Vancouver l'année dernière auraient pu être déplacées. Le coût est d'environ 100 à 125 dollars par pied carré, alors qu'une nouvelle construction peut coûter jusqu'à 450 dollars par pied carré, selon le rapport.

Selon Lighthouse, les obstacles à cette pratique incluent un manque de sensibilisation de l'industrie, des permis peu favorables, des délais serrés et un mauvais alignement des mesures incitatives . L’organisme appelle davantage de municipalités à évaluer automatiquement les maisons pour voir si elles peuvent être déplacées plutôt que démolies.

Des maisons seront déplacées d'un quartier de Coquitlam

Un professeur d'architecture à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), Joseph Dahmen, a développé un outil en 2017 qui prévoit que 25 % des maisons à Vancouver pourraient être démolies d'ici 2030 à cause d'une augmentation de la valeur des propriétés. Il se réjouit de l'appel de l'industrie à faire du déplacement de maisons une option plus viable en Colombie-Britannique.

À Coquitlam, la Ville travaille actuellement à déplacer des maisons des années 1960 du quartier Burquitlam. Certaines sont déjà certaines d'être déménagées par Nickel Bros le mois prochain, raconte le conseiller municipal Craig Hodge.

« Nous devons juste abandonner cette idée que nous allons démolir [...] des maisons. [...] Cela devrait être la dernière option, pas la première, lorsque nous envisageons un réaménagement urbain. » — Une citation de Craig Hodge, conseiller municipal, Coquitlam

Craig Hodge et d'autres jugent que la province a également un rôle à jouer dans la modification potentielle du code du bâtiment de la Colombie-Britannique afin de permettre aux maisons plus anciennes d'être déplacées plus facilement.

Avec les informations de Chad Pawson