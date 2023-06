Bibliothèque du Millénaire à Winnipeg : un rapport exige plus de sécurité et de personnel 

Un rapport de l'administration municipale de Winnipeg recommande de renforcer les mesures de sécurité et le personnel à la bibliothèque du Millénaire à la suite du meurtre d’un homme qui a été poignardé dans l’établissement le 11 décembre 2022.

Le rapport recommande également d’améliorer les efforts de soutien social dans les autres succursales de la bibliothèque.

Les mesures contenues entraîneront des dépenses supplémentaires de 2,4 millions de dollars chaque année à partir de 2024, mais il s'agit d'une dépense nécessaire, selon le rapport présenté à la Commission des services communautaires.

Dans le rapport découlant de l’audit de sécurité réalisé par la société de sécurité GardaWorld, il est surtout recommandé d’augmenter le nombre d’agents de sécurité et d’hôtes de sécurité communautaire.

L'embauche de nouveaux hôtes de service communautaire porterait leur nombre à 10 : cinq seraient stationnés au centre-ville et cinq autres devraient se relayer dans les autres succursales de la bibliothèque, selon le rapport.

Actuellement, seule la bibliothèque du millénaire dispose d'agents de sécurité et d'hôtes de sécurité, qui sont formés à la sécurité, selon le rapport. Cette situation doit changer, car des problèmes de sécurité se posent dans les 20 bibliothèques de la ville, note le rapport.

Le document préconise également le recrutement de nouveaux employés temporaires à temps plein pour rouvrir un espace de services sociaux communautaires à l'entrée principale de la bibliothèque du Millénaire.

Le meurtre de Tyree Cayer, 28 ans, avait entraîné la fermeture de la bibliothèque du Millénaire pendant six semaines, afin de procéder à un audit de sécurité.

À sa réouverture à la fin du mois de janvier, un détecteur de métaux, des agents de sécurité et des policiers en uniforme étaient en place.

En cas d'approbation des nouvelles mesures, le détecteur de métaux restera en place pendant un moment, selon rapport, et les deux policiers municipaux en uniforme actuellement en poste seraient remplacés par des patrouilles à pied toutes les heures.

Sentiment d'insécurité

Le rapport GardaWorld souligne des vulnérabilités élevées sur une échelle d’évaluation des risques et menaces à la bibliothèque du millénaire et propose que les mesures de sécurité soient réévaluées pour garantir le maintien d'un environnement de travail efficace et sûr .

L'analyse des rapports d'incidents de la bibliothèque du Millénaire sur cinq ans a révélé près de 500 actes découlant de comportements inappropriés et des dizaines d'actes classés séparément comme des comportements menaçants, des agressions et du harcèlement.

Le rapport comporte de nombreuses recommandations avec des indications priorité , souhaitable et à considérer . Mais elles ne sont pas visibles dans la version publiée sur le site Internet de la Ville.

Par ailleurs, GardaWorld met en évidence le fait que les employés sont divisés sur leur sentiment de sécurité au travail , évoquant également un manque de confiance nécessitant une action réelle .

Prometteur

Le président du comité des services communautaires de la Ville, John Orlikow a indiqué dimanche que les recommandations sont prometteuses .

Je pense qu'elles vont vraiment dans le sens de ce qu'il faut faire , souligne-t-il.

Quant au président de la section locale 500 du SCFP représentant le personnel des bibliothèques, Gorg Delbridge, il appelle la province à s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène.

M. Delbridge estime qu’il est injuste que la Ville paye pour régler ces problèmes de sécurité alors qu'un grand nombre des problèmes qui entraînent des préoccupations sécuritaires sont le fait de l’inaction du gouvernement, croit-il.

Un budget de bibliothèque ne va pas résoudre la crise des sans-abri, la crise des méthamphétamines et la crise de la santé mentale , soutient-il.

Le comité des services communautaires de la Ville se réunira jeudi matin pour se pencher sur les dépenses qu'engendrera l'application des recommandations du rapport.

Avec les informations de James Turner