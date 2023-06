Après l’or aux Olympiques spéciaux, un nageur veut servir de mentor aux jeunes athlètes

Tyler Servant, originaire de Swift Current, était le premier de son équipe à se lancer dans la course lors du relais quatre nages chez les hommes, vendredi.

Lui et ses coéquipiers Caleb Lake, Jesse Canney et Christopher Innes ont été en deuxième, puis en troisième position pendant une partie de la course.

Toutefois, ils ont repris les devants et remporté l'or, devançant le Danemark et l'Allemagne. Nous savions que ça allait être une course serrée , lance l'entraîneuse de l'équipe, Jackie Powell.

Ça s'est joué dans la dernière ligne droite et tout le monde a joué son rôle, c'était incroyable. Les spectateurs étaient réjouis , rappelle-t-elle.

Étant premier à se lancer, Tyler Servant explique qu'il a dû donner la cadence à son équipe. C'était bien de pouvoir assister à la course , souligne-t-il.

J'étais très heureux. Tout le monde a bien nagé, mais pour nous, c'était juste une autre journée au bureau , sourit l'athlète.

Tyler Servant est impliqué dans les Jeux olympiques spéciaux depuis plusieurs années. Après avoir participé aux épreuves de nage, de quilles et de baseball, il prévoit d'aider les plus jeunes.

Je veux continuer à nager, mais mon but est de devenir entraîneur. Je veux aider les jeunes athlètes, les soutenir et les faire sentir chez eux.