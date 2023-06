Pour récolter des fonds destinés à la lutte contre le cancer, ils sont partis de Moncton à vélo pour se rendre à Saint-Jean, Fredericton et Miramichi, avant de revenir à leur point de départ.

Ce périple de 650 kilomètres leur a pris quatre jours.

L’argent est destiné aux patients, à leur famille, et à soutenir le Centre hospitalier universitaire ( CHU ) Dr-Georges-L.-Dumont et l’Hôpital de Moncton.

Des cyclistes participent à Roulons contre le cancer NB pour amasser des fonds. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

La collecte de fonds va bon train.

On est déjà au-dessus du 55 000 dollars. On a des gens assez généreux pour nous appuyer , dit le coordinateur de Roulons contre le cancer NB, Dany Benoit.

Dany Benoit est le coordinateur de Roulons contre le cancer NB. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Il est lui-même un survivant du cancer, qui a emporté certains de ses proches.

Moi, j'ai été chanceux. J’ai eu un petit coup au passage , dit-il. Et je me dis que j’appuierai la cause tant que je serai en santé. C’est un évènement important pour moi.

Les cyclistes étaient fatigués, mais heureux d’un effort qui en a valu la peine.

C’était quand même assez difficile, surtout hier. C’était une journée très chaude, avec les montagnes , a dit Geneviève Cormier.

Souvent, on fait le parallèle avec les gens qui ont des traitements contre le cancer, et on se dit c'est rien par rapport à ce que les gens peuvent vivre , philosophe Francis Martineau.

Le public peut toujours contribuer à la bonne cause. L’objectif est de récolter 150 000 dollars.

D’après le reportage de Babatundé Lawani