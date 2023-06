La fumée dégrade la qualité de l’air et complique les opérations de la SOPFEU

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) poursuit ses opérations dans les secteurs de Lebel-sur-Quévillon et de Normétal, mais reconnaît que des précipitations seront nécessaires pour « calmer » les flammes et « contenir » les incendies.

Outre la fumée, qui complique le travail des hélicoptères et des avions-citernes, le temps sec force les effectifs sur le terrain à adapter leurs opérations.

Nous avons bon nombre d’incendies où il est impossible de mettre des gens à la tête de ces incendies et de freiner leur progression avec les ressources au sol. C’est trop dangereux pour envoyer des gens à proximité , explique la porte-parole de la SOPFEU, Mélanie Morin.

La SOPFEU a dû interrompre ses opérations avec ses avions-citernes dimanche en raison du smog. Les avions-citernes ne peuvent voler en raison de la fumée des feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les précipitations annoncées dans les prochains jours, si elles se concrétisent, pourraient toutefois aider les pompiers forestiers qui combattent les flammes dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon et le secteur de Normétal.

Si les prévisions varient d’un endroit à l’autre, Mme Morin croit que des averses de 20 à 40 millimètres de pluie pourraient être suffisantes pour calmer les incendies et permettre de redéployer des ressources au sol.

Contrairement à nos habitudes, on ne cherche pas nécessairement à éteindre ces incendies [ceux de Lebel-sur-Quévillon et de Normétal, notamment], enchaîne Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU. C’est impossible. Tant qu’il n’y aura pas de pluie qui va passer de façon significative, on ne pourra pas contenir ces incendies-là.

La station-service de Riviève-Héva le 4 juin dernier au matin (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

M. Caron croit que la pluie des prochains jours pourrait aider à contenir les incendies, soit de les conserver dans leur périmètre, en vue de leur maîtrise.

Après la pluie, les flammes risquent de disparaître, ajoute-t-il. Cela peut donner l’illusion que les feux sont éteints, mais ces feux, de grande intensité, vont avoir brûlé en profondeur alors il va rester de la combustion importante dans le sol. Il va falloir s’y attaquer parce que les feux pourraient reprendre de la vigueur s’il y a une nouvelle période de beau temps avec de la sécheresse.

Très mauvaise qualité de l’air

Comme à Montréal et à Mont-Tremblant, la qualité de l’air est jugée très mauvaise dans les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, à l’exception de l’Abitibi-Ouest, où elle oscille entre mauvaise et très mauvaise .

L'entrée du village de Normétal, en Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

À Normétal et à Senneterre, par exemple, des masques N95 sont offerts aux citoyens. Outre les précautions de base, comme la fermeture des portes et fenêtres et des échangeurs d’air, il est recommandé aux personnes dites vulnérables , comme les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles atteintes de problèmes cardiaques, d’éviter de traîner à l’extérieur.

Les activités physiques intenses sont également déconseillées.

Comme les feux dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon, qui totalisent 380 000 hectares, le feu 281, dans le secteur de Normétal, de Saint-Lambert, de Val-Paradis et de Beaucanton, est considéré comme hors contrôle.

L’incendie 281 serait toutefois stable depuis 48 heures selon Doris Nolet, directrice du service incendie de Normétal. Comme à La Reine et à Saint-Lambert, la municipalité demeure en état de préalerte et les citoyens doivent se tenir prêts à évacuer à tout moment.

La SOPFEU n’est pas en mesure de préciser si l’incendie 007, qui a commencé en Ontario, a fusionné avec celui de Normétal, bien que le premier ait basculé du côté québécois. C’est le manque de visibilité dû aux panaches de fumée qui empêche de confirmer ou d’infirmer cette information.

Bénévoles recherchés

Le centre multisport de Val-d'Or où sont dirigées les personnes évacuées de plusieurs communautés voisines de la ville. (Photo d'archives) Photo : Ville de Val-d'Or

Denis LeMoyne, conseiller municipal à la Ville de Lebel-sur-Quévillon, a précisé dimanche matin que les feux près de Lebel-sur-Quévillon sont stables même s'ils restent hors de contrôle.

Il a ajouté que des bénévoles sont recherchés au Centre multisport Fournier de Val-d'Or où sont hébergés des résidents de sa municipalité. Les personnes qui désirent s’engager peuvent s’inscrire sur place.