Opération de prévention aux espèces envahissantes au lac Témiscouata

Pêches et Océans Canada a profité de la longue fin de semaine pour sensibiliser les propriétaires d'embarcations du lac Témiscouata à la prolifération des espèces aquatiques envahissantes et y a installé une station de lavage mobile.

L'automne dernier, la présence de la moule zébrée a été attestée dans le lac Témiscouata et un plan d'action des acteurs régionaux s'est mis en place pour préserver les autres cours d'eau de la région.

D’apprendre qu’elle était rendue dans le Lac Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent – un secteur qu’on ne pensait pas qui serait envahi – honnêtement, on a été déçu et on espère qu’elle ne s’étendra pas ailleurs , raconte la biologiste spécialisée dans les espèces aquatiques envahissantes pour Pêches et Océans Canada, Lucie Roy.

Lucie Roy est spécialiste des espèces aquatiques envahissantes pour Pêches et Océans Canada. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

L'introduction de cette nouvelle espèce envahissante a sonné l'alerte. Pour préserver les autres cours d'eau du Témiscouata, les organismes locaux misent actuellement sur l'installation de stations de lavage aux abords de tous les lacs de la MRC .

Un système automatisé sera également mis en place au printemps prochain pour s'assurer que toutes les embarcations soient lavées avant d'être mises à l'eau.

« Lavez, videz, séchez, c’est facile à retenir. Trois petits mots simples et on a fait notre part et c’est comme ça qu’on pourra protéger nos plans d’eau au Québec. » — Une citation de Lucie Roy, biologiste pour Pêches et Océans Canada

Prévenir la prolifération des espèces envahissantes est crucial puisqu'une fois implantées dans un plan d'eau, il n'y a pas de solutions pour les éradiquer. Et les conséquences peuvent être fâcheuses sur le long terme.

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de notre prise d’eau potable. On sait que les moules zébrées s’attaquent aux prises d’eau aussi. Il y a donc un aspect de vigilance , souligne pour sa part le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais.

La moule zébrée, une espèce envahissante, se greffe à une espèce de moule indigène au Lac Témiscouata. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Le maire rappelle aussi l’importance du lac pour l’économie de la région.

L’opération de sensibilisation s’est réalisée avec la collaboration de l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean. Sa directrice, Anne Allard-Duchêne, se réjouie de voir que la réponse politique et populaire est plus marquée qu’il y a quelques années.

En 2016, si je ne me trompe pas, le Myriophylle à épis avait été aussi identifié officiellement. Il n'y avait pas eu autant d'engouement à l'époque pour mettre en place des stations de lavage. Donc là, c'est positif que la moule zébrée amène ce type d'actions-là , explique-t-elle.

Anne Allard-Duchêne est directrice de l'Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Pour prévenir la prolifération de la moule zébrée, Pêches et Océans Canada suggère le nettoyage des embarcations avec une eau chaude à 60 degrés avec un jet à pression, bien vider l'eau du moteur, de la cale et des viviers et dans l'idéal, faire sécher au soleil.

Les planches à pagaie, les kayaks récréatifs, les kayaks d'expédition, les planches à voiles et les jeux pour enfants sont tous des vecteurs par lesquelles la moule peut gagner de nouveaux lacs.

Avec les informations de Perrine Bullant