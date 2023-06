La deuxième édition de la CAN GATO se profile à l’horizon

La deuxième édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Gatineau-Ottawa (GATO) se déroulera entre le 1er juillet et le 13 août prochains sur trois terrains de Gatineau. Après une première édition réussie, les co-organisateurs évoquent une grande attente autour de l'événement.

L’édition 2022 de la CAN GATO avait mis 12 équipes en compétition. Cette année, ce sont 16 sélections qui se disputeront le cuir sur les terrains de l’Université du Québec en Outaouais, du stade Mont-Bleu et du parc du Ruisseau.

Ce tournoi de soccer est co-organisé par Kévin Levry, Hugues Bailly et Fred Fifatin, en collaboration avec la Ville de Gatineau, Soccer Outaouais, la Cité collégiale et plusieurs entreprises.

De gauche à droite : Fred Fifatin, Hugues Bailly et Kévin Levry Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Affirmant que la première édition a été grandiose, Kévin Levry s’attend à encore beaucoup d’effervescence autour de l’événement de cette année.

L’attente pour la deuxième édition est encore très grande, mais on ne se met pas de pression à part une pression positive et on espère que ça va bien aller.

Une édition 2023 repensée

S’ils sont fiers de la première édition de la CAN GATO , les organisateurs s’attendent à ce que l’édition 2023 soit encore de meilleure qualité. Cette année, l’organisation du tournoi sera repensée et recevra l’aide de plusieurs bénévoles.

Nous avons écouté attentivement le retour de nos participants de l’année passée, et on travaille là-dessus pour produire une magnifique édition cette année , détaille Hugues Bailly.

Les équipes seraient plus organisées que l’an passé, selon ce dernier, alors que des matchs amicaux ont eu lieu dans les derniers mois afin de permettre aux équipes de peaufiner leur préparation.

Les co-organisateurs de la CAN GATO avec le directeur général de l'Association de soccer de l'Outaouais, Richard Gravel. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Bates-Taillefer

L’édition 2023 se voudra également plus festive que la précédente puisque des artistes locaux seront mis en scène durant les journées de compétition.

On essaye de promouvoir tous les talents de la ville, que ce soit musiciens, chanteurs, artistes. On va essayer de faire passer à chaque match des artistes en herbe de notre ville pour pouvoir le présenter au grand public , explique Kévin Levry.

Les co-organisateurs s’attendent ainsi à recevoir davantage de spectateurs, même si les tribunes des terrains s’étaient garnies de plus en plus au fil du tournoi l’année dernière.

Une finale mémorable

Lorsqu’on leur demande quel élément a été le plus marquant lors de la CAN GATO 2022, les trois co-organisateurs s’entendent pour dire que la finale s’est avérée exceptionnelle.

La finale, c’était malade. [...] On ne pouvait pas s’attendre à mieux, avec deux belles équipes. C’est aller au bout du bout. Ça, c’est vraiment quelque chose qui m’a le plus marqué avec le public qui était présent , se rappelle Fred Fifatin.

Le match pour le titre s’était conclu aux tirs au but, alors qu’environ 2000 personnes s’étaient massées dans les tribunes, selon ce dernier, ce qui avait produit une ambiance mémorable.

Plus de 700 personnes ont assisté aux demi-finales de la compétition de soccer amateur au Stade Mont-Bleu de Gatineau en 2022. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Kévin Levry

À un moment, j’ai arrêté de regarder le match parce que le monde qui était derrière criait, chantait. Il y avait toutes sortes de personnes de différentes cultures, mais qui étaient là pour adorer le ballon rond, [...] c’était vraiment incroyable , se remémore pour sa part Kévin Levry.

Les co-organisateurs espèrent ainsi revivre des émotions semblables au cours de l’édition 2023, même s’ils s’estiment quelque peu inquiets des conditions météorologiques actuelles liées aux feux de forêt.

La nature fait partie du spectacle , affirme toutefois Fred Fifatin, On va faire avec, [...] les choses vont se passer comme elles doivent se passer, et puis tout se passera bien, j’en suis convaincu.

