L’Estrie dans le smog

Comme plusieurs régions du Québec, l’Estrie n’a pas échappé à un avertissement de smog, dimanche. Les Estriens se sont réveillés sous un ciel brumeux et une odeur de fumée.

Environnement Canada indique qu' en raison des feux de forêt au Québec, des concentrations élevées de particules fines entraîneront une mauvaise qualité de l'air à compter de dimanche.

La Santé publique recommande de prendre des mesures afin de protéger sa santé et réduire son exposition à la fumée.

Selon le médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Éric Lampron-Goulet, il est recommandé à toute la population de fermer les fenêtres et d'arrêter l'échangeur d’air avec l’extérieur de la maison. On le met sur le mode recirculation d’air ou l’on peut simplement l’arrêter le temps que l’épisode [de smog] se termine.

Le médecin recommande également d’éviter les activités physiques à l’extérieur. Pour les grands sportifs, on remet ça à plus tard, demain, lorsque l'épisode [de smog] sera terminé.

À Sherbrooke, les parties de hockey-balle prévues à l'extérieur sur le site de la rue Bertrand-Fabi ont été annulées dimanche.

Il y a près d'une semaine, la région traversait aussi un épisode de mauvaise qualité de l’air en raison des feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Selon Éric Lampron-Goulet, la majorité de la population va ressentir des picotements au niveau de la gorge et des yeux.

Les personnes qui sont les plus vulnérables vont ressentir parfois une toux, même sévère dans certain cas, un essoufflement, une respiration aussi qui peut être sifflante. Sinon, il peut même y avoir des étourdissements et des douleurs thoraciques.

En cas de malaise, Éric Lampron-Goulet recommande de consulter un professionnel de la santé en commençant par Info-Santé.

Des Sherbrookois rencontrés au Marché de la gare espèrent que cet avertissement ne durera pas. C’était une belle journée qui était prévue et on se réveille avec des odeurs. Ce n’est pas courant donc ça nous inquiète un tout petit peu , a raconté Armel.

Carmen a de son côté annulé sa randonnée prévue ce dimanche à cause de la mauvaise qualité de l’air. Quant à Jacques, il ne s’inquiète pas, tant que cet épisode s'arrête bientôt. Ça fait 32 km que je fais [à vélo] et je ne suis pas mort.

Le smog pourrait persister jusqu'à lundi en milieu de journée.